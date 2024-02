Otra decisión radical de Milei: no al aumento de salario mínimo y promete “rebote” económico en Argentina

“No creo en que un político pueda definir un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?”, dijo Milei, tras el fracaso del Consejo del Salario Mínimo para aumentar el valor actual de 156.000 pesos (177 dólares al cambio oficial).

La CGT, principal central sindical argentina, de orientación opositora, solicitó en el Consejo un aumento de 85% del salario mínimo, pero el gobierno ultraderechista rechazó la opción legal de fijar un nuevo valor por decreto ante la falta de acuerdo. (Photo by Muhammed Emin Canik/Anadolu Agency via Getty Images) | Foto: Anadolu Agency via Getty Images