Peruano, español y ahora dominicano, Vargas Llosa recibió la nacionalidad del país que inspiró “La fiesta del chivo”

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura, recibió este miércoles la nacionalidad de República Dominicana con la promesa de pasar “una larga temporada” en este país caribeño, que inspiró su exitosa novela “La fiesta del chivo”.

“Me propongo venir a la República Dominicana a trabajar”, dijo Vargas Llosa, de 87 años, en el Palacio Nacional de Santo Domingo, junto al presidente Luis Abinader. - Foto: Europa Press via Getty Images

“Yo le he pedido, por esa decisión de pasar gran tiempo en el país, que acepte la ciudadanía dominicana y él ha aceptado esa ciudadanía”, declaró a la prensa Abinader.

La fiesta del chivo

El autor de “La fiesta del chivo”, novela publicada en 2000 y ambientada en la época de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, quien se mantuvo en el poder entre 1930 y 1961 en República Dominicana, no precisó en qué fecha se instalará en el país, pero aseguró que busca “pasar un período de exaltación y de verdadera realización”.

A diferencia del periodo que vivió República Dominicana en la época referida, Vargas Llosa considera actualmente que el país es un ejemplo para todo América Latina: “Creo que la República Dominicana es un ejemplo para América Latina, va en la buena dirección, sin lugar a dudas. Desgraciadamente, América Latina, como ustedes saben, atraviesa unos momentos muy difíciles, probablemente en la historia de América Latina no hay un momento tan difícil como el que estamos atravesando”, reflexionó el escritor, de acuerdo con el periódico local Diario libre.

El escritor, originalmente peruano, afirmó que este país caribeño “es un ejemplo de los problemas que tienen una solución” y la destacó del resto del continente al afirmar que “ha optado por una política cada vez más sensata y tomó mucha distancia con el resto de América Latina”.

El reconocimiento provocó protestas de grupos conservadores que lo calificaron de “enemigo” del país por sus críticas contra las políticas migratorias de Dominicana frente a ciudadanos de su vecino Haití. - Foto: AFP

Para el mandatario el país centroamericano es tan cercano, que afirma sentirse como en casa “tengo muchos amigos aquí, mucha gente colaboró en el caso de las novelas que he escrito sobre la República Dominicana, de tal manera que no es sorprendente que me sienta en mi casa, en los períodos que pasaré en el futuro”.

Vargas Llosa recibió en 2016 el Premio Internacional de Literatura Pedro Henríquez Ureña, que otorga el gobierno dominicano.

En la ceremonia, el escritor aprovechó para decir que no viajaría a República Dominicana a retirarse, porque permanecería trabajando siempre: “El retiro no será, porque estaré siempre muy activo hasta el último día de trabajo. Pero me propongo venir a la República Dominicana fundamentalmente a trabajar, es lo que siempre he hecho”, afirmó.

La migración

El escritor, originalmente peruano, afirmó que este país caribeño “Es un ejemplo de los problemas que tienen una solución”. - Foto: Getty Images

En un artículo que escribió el 3 de noviembre de 2013 en el diario español El País, titulado “Los parias del Caribe”, Vargas Llosa tildó de “aberración jurídica” una sentencia judicial de 2013, que negó la nacionalidad a descendientes de inmigrantes que ingresaran sin documentos y se aplicó de manera retroactiva a los nacidos entre 1929 y 2013.

*Con información de AFP