Polémica en Argentina: Javier Milei niega que hayan sido 30.000 los desaparecidos en la dictadura que vivió el país; dio una cifra mucho menor

“Los liberales hemos sido acusados de cosas aberrantes, de fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen que ver con nosotros. Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753″, declaró en el bloque sobre derechos humanos.

Javier Milei fue contundente y aseguró que fueron más de 8.000 los desaparecidos en la dictadura de Argentina y no 30.000. | Foto: Getty Images / Tomas Cuesta

Economía, el otro tema que enfrentó a los candidatos

Massa, un abogado de 51 años, reconoció que la inflación es el peor problema de los argentinos y pidió disculpas por no haber podido disminuirla.

El ministro de Economía, Sergio Massa, fue uno de los más atacados, debido a que no pudo detener la inflación en Argentina. | Foto: Getty Images / Tomas Cuesta

“Proponemos la reforma del Estado, desregular la economía, hacer privatizaciones y cerrar el Banco Central. Si me dejan, en 15 años, Argentina podría alcanzar niveles de vida como Italia y Francia, si me dan 20 años, Alemania, y si me dan 30, Estados Unidos”, sostuvo este economista.