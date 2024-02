Primarias de Michigan, el voto de protesta por la situación en Gaza se convierte en un desafío para Biden

Aunque el presidente Biden no enfrenta rivales significativos en su camino hacia la nominación como candidato para un segundo mandato en la Casa Blanca, la creciente cifra de víctimas civiles en el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás está debilitando el apoyo de los musulmanes y árabes estadounidenses . En las elecciones de 2020, este apoyo fue crucial para la estrecha victoria de Biden sobre Trump, en este estado del medio oeste del país.

“Layla Elabed, portavoz de la campaña ‘Listen to Michigan’, expresó: ‘El presidente Biden ha respaldado la caída de bombas sobre los seres queridos de los habitantes de Michigan, personas que votaron por él y que ahora se sienten completamente traicionadas’ . El grupo busca reunir a 10.000 votantes ‘sin compromiso’ para enviar un ‘mensaje potente e inequívoco’ de que financiar y respaldar la guerra es ‘incompatible con los valores del Partido Demócrata’.

Aunque algunos funcionarios de la Casa Blanca aseguran que Biden está frustrado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, esto no ha impedido que se envíen armas estadounidenses al país, a pesar de los esfuerzos por negociar una segunda pausa en los combates ”.

Biden ha solicitado al Congreso miles de millones de dólares en ayuda militar adicional, y su gobierno ha bloqueado repetidamente llamamientos del Consejo de Seguridad de la ONU a un alto el fuego . Aunque se lanzó una campaña similar durante las primarias de New Hampshire con escasa repercusión, en Michigan, con una mayor población musulmana y árabe, está generando más atención.

Abdullah Hammoud, alcalde de Dearborn, expresó su desconfianza en Biden en un artículo reciente en The New York Times, indicando: “Cada día que pasa, cada minuto que el presidente no hace lo correcto, disminuye la confianza que yo y tantos otros hemos depositado en él. Con cada bomba de fabricación estadounidense que el gobierno derechista de Israel lanza sobre Gaza, una cruel insensibilidad lo cubre todo”.