Roman Polanski gana un round: la justicia francesa lo absuelve de difamar a una presunta víctima de violación

El director de cine franco-polaco de 90 años, al que varias mujeres han acusado de agresión sexual y violación, había tachado la acusación de Lewis de “odiosa mentira”. Los jueces del tribunal correccional de París no debían pronunciarse sobre si el director violó o no a Lewis, sino sobre si abusó de la libertad de expresión en una entrevista que concedió a la revista Paris Match en 2019.

Los abogados de Polanski, que no asistió al juicio, citaron una entrevista de Lewis publicada en 1999 por el desaparecido periódico sensacionalista británico News of the World. El diario atribuía a Lewis estas declaraciones: “Quería ser su amante (...) Probablemente lo deseaba más que él”. Pero la actriz denunció que no eran “exactas”.