Sed de venganza: Putin despliega el horror contra los acusados de la masacre. Las torturas son crueles y despiertan la ira de Isis. ¿Guerra mundial?

El medio de comunicación Daily Mail asegura haber visto todos los videos, pero no poder compartirlos con su público por ser repudiables. Cuenta que todo comenzó con una foto compartida en el canal de Telegram vinculado a los nazis TopaZ Says, que muestra a un soldado ruso sosteniendo un cuchillo corto y ensangrentado, aparentemente utilizado para cortar la oreja de uno de los atacantes, Rachabalizoda .

A esa tortura las fuerzas rusas le habrían agregado baldados de agua para intensificar mucho más el dolor. El Gobierno Putin no ha intentado negar esas torturas y, por el contrario, dejó claro que no está dispuesto a perdonar lo ocurrido e irá hasta el final. El conflicto promete crecer y asusta al mundo. Por un lado, está el líder ruso, conocido por ser frío y sanguinario, quien más tiempo ha estado en el poder, y no ha dejado de garantizar la derrota de Ucrania, en la guerra que ya sobrepasó los dos años, por otro lado, está el grupo terrorista más escalofriante, Isis, que por años ha hecho acciones que buscan mostrar su maldad y su sevicia.