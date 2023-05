“Si te gusto, házmelo saber”, mujer exige un ensayo de 500 palabras a cada hombre que la invita a salir

Una mujer en el Reino Unido tiene una particular manera de hacer filtro entre los hombres que están verdaderamente interesados en ella y los que no. Exige a sus pretendientes un escrito de mínimo 500 palabras de extensión en el que argumenten sus intenciones y cómo no le harían perder el tiempo.

Lauren Kempton, de 36 años, es de Inglaterra y, cansada de fracasar en las citas, decidió tratar de mejorar los resultados. Ahora solicita un ensayo a cada hombre que la invita a salir, con el objetivo de anticiparse a desacuerdos e incomodidades luego de aceptar un encuentro.

La usuaria de la aplicación de citas Hinge estipuló en su perfil el requerimiento que debe ser cumplido por aquellos que decidan darle “me gusta” y así lograr un avance en los acercamientos.

“Pedir un ensayo es definitivamente una buena manera de eliminar lo que no quieres. Te muestra quiénes son y que han leído tu perfil y entienden tu humor”, contó la mujer según The New York Post.

Cabe señalar que al inicio la petición fue puesta en su perfil a modo de broma, sin embargo, con el paso de los días se fue dando cuenta de que los hombres estaban tomando su requisito con toda la seriedad del caso.

Kempton nunca se imaginó que un hombre se tomara el trabajo de realizar el ensayo, incluso otros fueron más allá.

Uno de los hombres interesados en conocerla le envió un completo ensayo y le sumó una presentación en PowerPoint. Tanto en el ensayo como en las diapositivas, el hombre se comprometía a responder de manera rápida los mensajes que ella le enviara.

Además, prometió planear citas entretenidas en donde la chispa no se pierda en ningún momento.

“Comenzaría asegurándome de que se cumplieran todos los planes que hicimos. Esto también incluiría planes de citas en interiores y exteriores según el clima, la hora, el costo, etc. (esto incluye aceptar un maratón de Harry Potter). Soy un gran fanático de saber cuál es mi posición con respecto a la gente; si te gusto, házmelo saber; si no lo haces, házmelo saber”, escribió el pretendiente en su ensayo.

El método de Lauren tiene las opiniones divididas en redes sociales. Lo cierto es que, al parecer, la mujer ha logrado aceptar la invitación a salir de personas con perfiles que se acoplan a sus gustos.

Exnovio está cobrando gastos de la relación

Una mujer contó en sus redes sociales que, tras terminar su relación, su exnovio le había enviado una lista de todas las veces que habían comido afuera, en la que le pedía que le devolviera el dinero que él había pagado en las cenas.

La situación fue reprochada por cientos de personas en TikTok, plataforma en la que la joven, que se identifica como Ayle Enríquez Mejorada, de 22 años y proveniente de Australia, según el medio mexicano Quinta Fuerza, recalcó que en la larga lista el hombre incluía hasta las comidas en restaurantes como Domino’s Pizza y McDonald’s.

La cuenta total que la joven deberá pagar a su ex suma 500 dólares. - Foto: Fotograma: 0:06 /When I’ve dated men who wouldn’t even let me touch my card/Tik Tok:@tiny.aisle/

“No me conformo con una relación 50/50 donde mi ex escribió todas las veces que comimos fuera y tengo que pagar como si no estuviera en una relación”, indicó la joven en su video, mostrando la lista en la que se ven los lugares a donde fueron, lo que se pagó. Incluso, le cobra hasta el combustible.

La cuenta total que la joven deberá pagar a su ex suma 500 dólares, lo que equivale a unos 2.275.565 pesos colombianos, aproximadamente, y aunque no indica cuánto tiempo estuvieron juntos, lo cierto es que muchos en los comentarios celebraron que hubiera terminado antes de que la factura subiera más.

“Cuando he salido con otros hombres, ni siquiera me dejaban tocar mi tarjeta”, agregó la joven en la descripción del video, resaltando que sería una de las primeras veces que le sucede este tipo de situaciones, por lo que no esperaba tener que pagar por sus salidas.