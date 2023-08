“Si tiran piedras los meto presos”, Javier Milei contra manifestantes que se resistan a los cambios en su posible mandato

Javier Milei explica qué ministerios va a eliminar: “Si el Movimiento Evita y Barrios de Pie me rodean la Casa Rosada, van todos los líderes presos. Me van a tener que sacar muerto”. pic.twitter.com/usFKSjt33S

El periodista insistió durante su entrevista si cuando el candidato quiera “cortar” esa labor de los líderes sociales “van a rodear la casa de Gobierno”, a lo que Milei respondió: “Que vengan y me saquen, me van a tener que sacar muerto de ahí, pero a mí no me van a sacar”, aseveró.