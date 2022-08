‘The Washington Post’ tendría millonarias pérdidas y habría contemplado despedir a 100 empleados

Ante una caída millonaria en ingresos, el periódico The Washington Post habría contemplado la eliminación de 100 puestos de trabajo, según señaló este martes The New York Times.

De acuerdo con la publicación, The Washington Post tiene actualmente menos de tres millones de suscriptores digitales, cifra que había alcanzado en 2020. Adicionalmente, sus ingresos por publicidad digital se redujeron a 70 millones de dólares, durante la primera mitad de 2022, lo que significa una disminución del 15 % en un año.

Por lo anterior, el medio señaló que Fred Ryan, el director ejecutivo y editor, planteó la reducción de la plantilla de periodistas, que actualmente tiene alrededor de 1.000 empleados.

De acuerdo con el reporte, desde que The Washington Post fue comprado por Bezos experimentó un “aumento significativo” en sus ingresos y una ampliación de sus puestos de trabajo.

No obstante, la situación cambió después de que el republicano Donald Trump dejó la Presidencia de Estados Unidos a principios de 2021. “El Post, que vio un aumento de la actividad a través de su amplia cobertura de la administración Trump, tuvo problemas para recuperarse una vez que dejó el cargo, subrayó el medio”, citado por Daily Mail.

Adicionalmente, la publicación afirma que muchos dentro del Washington Post se sienten inconformes con el director del periódico por no diversificar la cobertura del medio y por decisiones como monitorear a las personas que ingresan a las oficinas tras el fin de las restricciones por el coronavirus y por contemplar despedir a los empleados que siguen trabajando desde su casa. Esto último fue rechazado en una carta por varios periodistas del medio de la capital estadounidense.

A pesar de las pérdidas, el medio asegura que los ejecutivos del Post, que fue comprado en 2013 por el magnate Jeff Bezos, establecieron planes para comprar los medios británicos The Guardian y The Economist y la agencia de noticias Associated Press (AP), con el objetivo de expandir su marca en el extranjero, los cuales fueron dejados en un segundo plano.

Dicha decisión habría generado gran frustración en el equipo de ‘marketing’, dijeron las fuentes al ‘Times’.

Sobre el artículo, un portavoz de The Washington Post respondió a The New York Times negando que se contemplen despedidos y, por el contrario, aseguró que buscan crear nuevos puestos de trabajo “para servir a una audiencia más grande, nacional y global”.

El vocero, igualmente, desestimó el reporte de Times al manifestar que “mostraba una imagen incompleta” del Post.