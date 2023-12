Tiburón atacó y asesinó a una turista que practicaba remo frente a un hotel en las Bahamas

Una turista estadounidense que visitaba Bahamas murió por un ataque de tiburón el pasado lunes 4 de diciembre, informó la policía de ese país caribeño. La víctima, una mujer de 44 años procedente de Boston, practicaba remo frente a un resort de la isla de New Providence, donde se encuentra la capital Nassau.

En esta captura de pantalla tomada de un video, los socorristas sacan el cuerpo de una víctima de tiburón en una camilla, en New Providence, Bahamas, el lunes 4 de diciembre de 2023. | Foto: AP

En septiembre de 2022, otro turista estadounidense fue asesinado por un tiburón en las Bahamas mientras practicaba snorkel. La mujer de 58 años de Pensilvania era pasajera del crucero Harmony of the Seas y participaba en una excursión en un lugar popular cerca de Green Cay cuando fue atacada por un tiburón toro. Fue trasladada a un hospital local, donde murió.

Ataque de tiburón en México

El director de Protección Civil Bomberos de Cihuatlán, Rafael Araiza, dijo a The Associated Press que pese a la rápida acción del personal de rescate no se pudo salvar a la mujer debido a que el escualo le cortó una “sección de la pierna hasta la altura de la cadera”, lo que le ocasionó un sangrado masivo.