Tortura en 360°: La realidad virtual expone los abusos del régimen de Nicolás Maduro en Times Square, Nueva York

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela actualizó el concepto sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y acusó al régimen de Nicolás Maduro de seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Helicoide

Política de Estado

De acuerdo con Dávila, la tortura no es aislado en el régimen venezolano, sino más bien se ha convertido en política de Estado:

Dávila insiste en que la tortura no es bajo ninguna circunstancia justificada, a pesar de que el régimen insista en mostrar que hay legalidad en las acciones: “Aquí no hay medias tintas. A veces los regímenes inventan narrativas para disfrazar las detenciones de presos políticos de legalidad. Pero de cara a la tortura, no hay forma de disfrazarla”.