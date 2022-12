Trágico: policía fue asesinado por su primo hermano en la fiesta de Navidad; acá la historia

La esposa del fallecido pide que su familiar, quien se encuentra detenido, no sea dejado libre bajo ninguna circunstancia.

Juan Carlos Palomino Pareja, de 43 años, un suboficial del escuadrón de emergencia de la Policía Nacional de Perú murió a manos de su primo hermano durante una reunión familiar, el pasado 24 de noviembre.

Su primo hermano, de nombre Guillermo Palomino Cristóbal, de 62 años, habría estado pasado de tragos durante una reunión familiar y fue quien lo atacó hasta matarlo. Los hechos ocurrieron en en San Juan de Lurigancho, un distrito de Lima, la capital de Perú.

El hombre asesinado habría acudido a la fiesta solo con el propósito de recoger a su esposa.

Un cuchillo de cocina como arma mortal

Rocío, pareja del suboficial, declaró: “Mi esposo llegó a la reunión familiar, ni siquiera tomó. Estaba regresando de su base de emergencia porque quedaba cerca. Mi esposo era una persona muy pacífica”, según las declaraciones de El Popular.

Su familia pide justicia. “Queremos justicia, nadie va a devolver su vida. Deja dos hijas. Era el sustento de mi hogar, era todo en mi casa”, dice su esposa.

Aunque el primo hermano se encuentra detenido, la mujer ha sido enfática en pedir que se haga justicia y no vaya a quedar libre.

“Todo el peso de la ley, queremos justicia, que no dejen libre a Guillermo y que esto no quede impune. Mi esposo tanto se cuidaba de la delincuencia que hay en la calle, pero su propio familiar le viene a quitar la vida, no es justo”.

La madre de dos hijas ha pedido apoyo psicológico, tras ser testigo de los violentos hechos en los que el primo hermano atacó al policía con un cuchillo de cocina.

Después del ataque, la familia intentó reanimarlo, pero el hombre falleció. El hombre fue declarado muerto en el hospital, a causa de una hemorragia interna producida por la herida.

Guillermo Palomino Cristóbal fue capturado en su propia casa, situada en la urbanización Constelación de Lima y, de acuerdo con el medio Panamericana Televisión, se le dictaron nueves meses de prisión preventiva.

De acuerdo con la hermana del asesinado, quien fue entrevistada por el medio 24 horas Perú, la prisión preventiva no es suficiente y se presta para que pueda salir libre fácilmente.

“Exigimos que le den ya la sentencia, que ya no le den prisión preventiva porque él lo que va a querer es salir de ahí, va a aprovechar la prisión preventiva para entrenar a sus abogados y para que digan que no sabía lo que hacía”, manifestó.

La propia hermana del hombre asesinado no sabe cuál fue el tema de la discusión que dio lugar a la tragedia: “No sé en qué momento se originó una discusión, después de lo cual Guillermo atacó a mi hermano con un cuchillo de pan y le tiró sobre el corazón”.