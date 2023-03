Tres hombres dicen que intentaron quitarse la vida tras falsas acusaciones de violación, que fueron virales

Tres hombres que fueron acusados de violación por una mujer que mintió, sobre una supuesta violación, afirmaron que las afirmaciones de la joven y los efectos de la acusación, los llevaron a intentar suicidarse.

La mujer recibirá una sentencia esta semana, en enero había sido declarada culpable de realizar actos para pervertir el curso de la justicia. Los hechos ocurrieron en el Reino Unido.

¿Cómo sucedió todo?

Eleanor Williams, de 22 años, publicó en se cuenta de Facebook fotografías suyas con heridas en su cara, acompañadas de un detallado relato de como la habían traficado, violado y golpeado un grupo de hombres. La publicación se hizo en mayo de 2020, cuando Williams tenía 19 años y se compartió más de 100.000 veces.

El tribunal encontró que Williams se envió mensajes a sí misma, haciéndolos parecer por los supuestos criminales o por otras víctimas. - Foto: Imagen compartida por The Mirror

Las acusaciones causaron gran impacto en su ciudad natal, Cumbria, en el Reino Unido. Según la joven, los culpables eran una pandilla de jóvenes de origen asiático. Los jóvenes la habrían retenido, llevado a una casa y allá la habrían violado, según su denuncia.

¿Cómo se supo todo?

El 19 de mayo de 2020 agentes de policía la encontraron cerca de su casa, la joven tenía varias heridas que, según ella, habían sido infligidas por la pandilla, después de que la llevaran a una casa en la ciudad y la violaran.

Sin embargo, más tarde fue encontrado un martillo en su casa, con el que ella misma se habría causado daño. De acuerdo con los fiscales, ella misma se causó las heridas. El tribunal encontró que Williams se envió mensajes a sí misma, haciéndolos parecer por los supuestos criminales o por otras víctimas. Incluso en algunos casos, la joven manipuló a algunas personas que conocía, para que enviaran ciertos mensajes, más tarde afirmó que eran de sus abusadores.

De acuerdo con los hallazgos del tribunal, algunas de las personas sobre las que hizo acusaciones eran falsas, mientras que otras eran reales.

En el juicio, Williams negó haber dicho mentiras a la policía y al tribunal y cuando se le preguntó sobre su publicación en Facebook, dijo: “Quería que la gente supiera lo que estaba pasando en Barrow (el distrito), todavía está pasando”.

Uno de los acusados dice que recibió amenazas de muerte constantes de personas, desde todo el mundo. - Foto: Getty Images / South_agency

Los falsos violadores

De acuerdo con el diario The Mirror, una de las víctimas fue Mohammed Ramzan, quien leyó su declaración este lunes en la corte, hablando sobre el impacto de los hechos. De acuerdo con Ramzan, después de haber sido arrestado habría intentado quitarse la vida. El joven dijo además que temía que las acusaciones, tuvieran un trasfondo racista.

“Siento que ha habido un elemento racial y ha tenido un efecto en la comunidad asiática en general. No le he hecho nada a nadie para merecer esto”, aseguró. Y dijo que el impacto de la acusación, es de largo plazo: “Dos semanas después de mi arresto intenté quitarme la vida. Todavía tengo las cicatrices hasta el día de hoy”.

"Mi tiempo en prisión preventiva me perseguirá por el resto de mi vida. Me pusieron en un ala de delincuentes sexuales y me obligaron a compartir una celda con un hombre que me dijo por qué estaba en prisión. Me sentí enfermo", dijo uno de los falsos acusados. - Foto: Getty Images

De acuerdo con Ramzan, recibió “amenazas de muerte constantes de personas de todo el mundo” y su reputación resultó profundamente afectada. “Tuve que declarar y defender mi reputación en los tribunales. Mi reputación fue destruida y fue muy molesto. No estoy seguro de cómo mi familia se recuperará de esto. Tomará tiempo”.

De acuerdo con Jordan Trengove, otro de los falsos acusados, el tiempo que pasó en prisión preventiva lo perseguirá por el resto de su vida.

De acuerdo con el joven, tras las acusaciones, en su casa escribieron un graffiti con la palabra ‘violador’ y rompieron las ventanas. “Mi madre tuvo que irse de la casa porque no se sentía segura... Estaba totalmente fuera de mi alcance y sentí que nadie me estaba escuchando, al ser acusado de violación y etiquetado como delincuente sexual. Mi tiempo en prisión preventiva me perseguirá por el resto de mi vida. Me pusieron en un ala de delincuentes sexuales y me obligaron a compartir una celda con un hombre que me dijo por qué estaba en prisión. Me sentí enfermo.”

Los tres acusados coincidieron en que habían intentado quitarse la vida en algún momento del proceso.