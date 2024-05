Trump participó en una “conspiración y encubrimiento” para ocultar un escándalo sexual: Fiscalía de Estados Unidos

“Trump es inocente”

Steinglass habló al jurado después que el abogado de Trump, Todd Blanche, les dijera que el juicio “no es un referéndum de sus ideas sobre Trump” o “sobre a quién piensan votar en 2024″. Según Blanche, la fiscalía no pudo probar sus acusaciones, y el único resultado debería ser “un veredicto simple y rápido de no culpabilidad”. “El presidente Trump es inocente”, afirmó.

Blanche dedicó buena parte de su intervención a atacar a Michael Cohen, exabogado y antiguo hombre de confianza de Trump, devenido hoy en su principal acusador. Cohen afirma que por orden de Trump le pagó a Stormy Daniels de su propio dinero “para garantizar que la historia no saliera a la luz y no afectara las posibilidades de Trump de convertirse en presidente de Estados Unidos”. Según la acusación, le reembolsaron el dinero, registrándolo como “honorarios legales” en las cuentas de la Organización Trump.

“No hubo intención de cometer fraude, y más allá de eso, no hubo una conspiración para influir en las elecciones de 2016 por parte de Trump”, dijo Blanche. “No cometió ningún delito”. Steinglass replicó diciendo que el testimonio de Cohen no es la totalidad del caso y que hay “una montaña de evidencias” que corroboran la culpabilidad del expresidente. “Este caso no es sobre Michael Cohen. Es sobre Donald Trump y sobre si él debería ser responsabilizado”, agregó el fiscal.