Ucrania afirma que Estados Unidos no advirtió sobre filtración de documentos ultrasecretos

Washington no advirtió a Kiev sobre la filtración de documentos ultrasecretos en foros de internet, cuyo contenido incluía información sensible sobre los esfuerzos de Ucrania en la guerra, antes de que se publicaran en medios el mes pasado, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a The Washington Post.

La brecha de seguridad reveló la inquietud de Estados Unidos sobre una próxima contraofensiva de las fuerzas de Kiev contra las tropas rusas, además de preocupaciones sobre la defensa aérea ucraniana. “No recibí información por parte de la Casa Blanca o del Pentágono por adelantado”, dijo Zelenski al periódico en una entrevista en Kiev el lunes.

“No tuvimos esa información. Yo personalmente no la tuve. Es definitivamente una mala historia”, añadió, y calificó la situación de “improductiva”.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, en reunión con el secretario general de la Otan, Jens Stoltenberg. - Foto: Getty Images / Nur Photo

Hablando para CNN, el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder, no confirmó ni negó la afirmación de Zelenski y solo dijo que Washington mantiene su “compromiso en trabajar de manera muy cercana con Ucrania y nuestros aliados internacionales para asegurar que tienen la asistencia en seguridad necesaria que necesitan para ser capaces de defender a su país”.

Jack Teixeira, de 21 años, especialista en tecnologías de la información en la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos, es acusado de publicar material clasificado en internet, en lo que fue la filtración más grave de la década para el Gobierno.

El mes pasado fue arrestado y acusado de dos cargos por la brecha, que según el Pentágono representó “un riesgo muy serio” para la seguridad nacional.

“Cualquier cosa que informe a nuestro enemigo con anticipación, de una u otra forma, en definitiva es una desventaja para nosotros”, dijo Zelenski al Post, y rehusó a confirmar o negar la veracidad del material publicado. “No puedo arriesgar nuestro Estado”, añadió.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. - Foto: AFP

Los documentos, además, contenían información sobre las bajas rusas y ucranianas y sobre gasto de equipamento, detalles sobre avistamientos de vuelos de la Otan en el mar Negro y registros que apuntan a vigilancia estadounidense a Ucrania, su socio cercano.

La fuerte sentencia de Zelenski a Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado 29 de abril que todos y cada uno de los militares rusos son “terroristas y asesinos”, no solo los mandos, los que dan las órdenes, y que todos ellos serán “castigados”.

“No solo los que dan las órdenes, sino todos vosotros sois terroristas y asesinos y todos debéis ser castigados. Evidentemente, lo serán aquellos que cometieron el crimen original, del que derivan todos los demás, el crimen de la agresión contra nuestro pueblo, contra nuestro Estado”, afirmó Zelenski en su habitual discurso vespertino.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. - Foto: AFP

El mandatario ucraniano se ha referido en particular al ataque sobre un edificio de viviendas de la ciudad de Uman en el que han muerto 23 personas, seis de ellos niños. “Quien haya preparado estos ataques con misiles debe saber que es un cómplice de estos asesinatos. Quien guíe y lance los misiles, quien pilote aviones y gobierne buques para el terrorismo”, subrayó el mandatario ucraniano.

*Con información de la AFP.