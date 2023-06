Un donante de esperma, padre de 65 hijos, quiere encontrar el amor y terminar su ‘hobby’ después de 9 años

Kyle Gordy es uno de los donantes de esperma más reconocidos del mundo, ha donado desde el 2014 su semen para ayudar con la fecundación de 65 niños, empezó cuando tenía tan solo 22 años y hoy ha manifestado que quisiera establecer una relación formal con una pareja estable.

Según Men’s Health, el hombre había manifestado que pese a tener un gran número de contactos con mujeres, ninguna está interesada en salir con él. Sin embargo, cientos de ellas han querido lograr tener un poco de sus espermatozoides para hacer llegar una nueva vida al mundo.

El famoso donador de esperma aseguró que quiere dejar su “hobby” a cambio de encontrar el amor verdadero, “Quiero una relación con alguien y eso es lo más importante para mí en este momento”, dijo Gordy al medio NeedToKnow.

El donador lleva realizando esta actividad desde el 2014 - Foto: Getty Images

“No estoy tan activo (con la donación) en este momento, ya que ya no es un enfoque para mí”, dijo al medio asegurando que ha tomado la decisión de dejar de donar a excepción de unos pocos casos elegidos pues necesita construir esa “conexión significativa con alguien” para enfocarse en él mismo.

Gordy vive en Los Ángeles y estudió contabilidad y finanzas en Cal State LA, según su página de Facebook. Comenzó a donar esperma en 2014 y fue noticia después de engendrar cuatro hijos en un mes, según The New York Post.

El hombre confesó haberlo intentado: salió brevemente con una de las personas a la que le había donado su esperma, pero el hecho de que el joven tuviera que seguir donando su esperma resultó siendo un momento decisivo, algo que hizo que su relación terminara dos meses después.

El donador quiere lograr tener una relación sentimental seria - Foto: Universal Images Group via Getty

“La mujer no podía aceptar el hecho de que todavía estaba donando y dijo que no funcionaría a largo plazo”, dijo. “Necesito encontrar a alguien especial que pueda aceptarme y aceptar lo que he hecho en el pasado, pero no quiero que eso se interponga más”, según Fox News.

Si bien Gordy ha expresado abiertamente su deseo de un programa de telerrealidad basado en sus donaciones, su búsqueda del amor podría obligarlo a limitar o terminar sus actividades por completo.

Gordy publica su estado en Facebook como soltero y le llena de orgullo ser el director general de donación de esperma junto con su enlace a su sitio web Be The Pregnant Now. Su página también incluye numerosas imágenes de pruebas de embarazo, mostrando cuánto tiempo ha donado y cuán prolífico ha sido.

Se estima que el donador tiene 65 hijos que han nacido gracias a su semen - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Si mi novia solo quiere que haga una donación una o dos veces al mes o incluso que elija a las personas a las que donaré, entonces necesitaría tener una larga discusión con ellos sobre mi situación”, dijo. “Estaré de acuerdo con ciertas reglas y haré sacrificios por la mujer adecuada a la que pueda convertir en esposa”.

Gordy es realista acerca de su situación y reconoce que es posible que deba reevaluar su pasatiempo por completo. Sin embargo, sigue enfocado en encontrar el amor verdadero y construir una conexión significativa, según Alaska Commons.

