Un hombre voló sin pasaporte ni tiquete a Estados Unidos, siguiendo a un “pasajero desprevenido”; ¿cómo lo logró?

El hombre burló los filtros de seguridad del aeropuerto en Dinamarca. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ochigava fue detenido entonces por los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, cuando su nombre no apareció en ninguno de los registros del vuelo entrante, ni siquiera en el manifiesto de la aerolínea .

El hombre no presentó ningún documento de identificación o de viaje cuando se lo pidieron. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

También encontraron una foto en su teléfono que mostraba parcialmente un pasaporte que contenía su nombre, fecha de nacimiento y un número de pasaporte, pero no su fotografía.

En una denuncia penal interpuesta contra el ciudadano ruso, el hombre aseguró que “no había dormido en tres días y no entendía lo que estaba pasando”. En la acción legal interpuesta por el tribunal federal de Los Ángeles después de su arresto, se detalla también cómo Ochigava deambulaba por la cabina durante el vuelo e intentó hablar con otros pasajeros, quienes lo ignoraron .