Video | Hombre se hace viral en redes sociales al recibir su diploma de ingeniero a los 86 años

“El que persevera alcanza” y “no hay edad para cumplir los sueños” son dos frases que enmarcan muy bien esta historia con final feliz que ha merecido miles de vistas y likes en TikTok, desde donde se ha expandido a todo el mundo de internet.

El protagonista es Felipe Espinosa, un hombre de 86 años, para quien la edad no fue impedimento en la meta de alcanzar un viejo anhelo: graduarse como licenciado en Ingeniería en Procesos de Gestión Integral.

En momentos en que las personas de la tercera edad tienden a ser vistas como inútiles o muy mayores para emprender nuevas cosas, su él ha hecho les ha arrancado lágrimas y comentarios de apoyo a los internautas conmovidos con su caso.

En su grado, el señor Felipe tocó la campana de la universidad, signo de éxito en los estudios.

A sabiendas de que se trata de un caso ejemplar para muchos, la directora del centro donde se graduó, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (UBA), publicó en la red social un video del emocionante momento en que Felipe recibía el diploma que lo acredita como el profesional que siempre quiso ser.

“Don Felipe recibió el título universitario. Con 86 años, ha sido un ejemplo para todos y hoy concluye una etapa más en su educación profesional”, escribió la directora Lilia Cedillo.

En el video, se ve a Felipe vestido especialmente para la ocasión, con vestido entero y corbata, surtiendo los trámites que una empleada del alma máter le explica lo que debe hacer para tramitar su tarjeta profesional. Todo parece indicar que le gustaría ejercer como profesor. También se le ve tocando la campana de la universidad, señal de éxito académico.

“Estamos muy orgullosos de él”; dice la voz que acompaña al video, el cual muestra también los aplausos que mereció el señor Espinosa por coronar su carrera.

La nota solo dura 30 segundos y en poco tiempo alcanzó más de 260.000 likes y cientos de comentarios.

Uno de ellos, evoca que el caso no era nuevo para algunos. “Aún recuerdo cuando se presentó la noticia de su ingreso a la BUAP y ahora ya titulado”, dijo un espectador, en tanto que otro escribió: “Qué orgullo, nunca es tarde para lo lograrlo. Los límites nos los ponemos nosotros mismos”.

Otro comentario más fue: “Con constancia y determinación todo se logra”.

Fue el graduando más festejado de la promoción.

El de Felipe no es el único caso y parece como si estuviera escrito que los 86 años son la cifra indicada para protagonizar historias así.

En abril pasado, otro hombre de la misma edad, identificado solo como Julio, se recibió de abogado de la Universidad de Buenos Aires, por lo que también fue noticia.

Como lo contó este hombre nacido en el campo, las cosas no fueron fáciles para él desde que salió del campo, pero perseveró, luego de llegar del campo a la capital, sin casi ninguna educación.

"Estamos muy orgullosos de él", dijo la directora Cedillo. - Foto: Grado. Twitter @liliacedillo_

“Siempre hay que cumplir los sueños. Recomiendo estudiar siempre, te abre la cabeza. Estudiar es luz. Me ayudó a comprender muchas cosas de mi vida. Estoy muy agradecido de todos los mensajes que me llegaron y de toda la gente que me felicitó”, declaró Julio en uno de los días más importantes de su larga vida.

De 86 años también era Leo Benatar, un español que, en 2016, pudo concluir sus estudios y graduarse de ingeniero industrial, luego de haber suspendido las materias en 1951.