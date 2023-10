Video | Hombre se hizo pasar por comprador, contactó a ladrón que le robó su moto y le propinó dura paliza

La inseguridad es una de las principales problemáticas que se vive en distintos países, especialmente en lo relacionado con los robos. Ante el incremento de este tipo de situaciones, los ciudadanos a veces optan por tomar medidas desesperadas para evitar los hurtos o, de no ser posible, recuperar sus pertenencias.

De acuerdo con medios locales, poco tiempo después de que se robara la moto, el delincuente decidió ponerla en venta y la ofreció por algunos portales en línea. En un principio, pensó que era una buena idea, pero nunca advirtió que su víctima no había olvidado su vehículo y seguía buscando la forma de recuperarlo.

La dura paliza

El sujeto no pensó que su víctima se hiciera pasar por el posible comprador. | Foto: Twitter: @c4jimenez

Tras llegar al sitio, el hombre no lo dudo dos veces y le propinó una dura paliza a su victimario, algo que quedó registrado en un video que fue difundido por el periodista mexicano Carlos Jiménez.

“Qué pinche impotencia, en serio, que mal está la sociedad, esto no se vale. No puede ser posible que hemos llegado a esto. Definitivamente, se están perdiendo los valores, esto no pasaba antes”; “Así debemos actuar lamentablemente los ciudadanos porque la justicia es selectiva, solo para algunos, por eso, entonces, debemos buscar hacernos justicia por mano propia”, fueron algunos de los comentarios.