Video | Identificaron a la joven secuestrada por Hamás que fue ‘exhibida’ como ‘trofeo por los terroristas

Se trata de una ciudadana de doble nacionalidad germano-israelí, según indicaron fuentes familiares a la cadena estadounidense CNN, identificándola como Shani Louk, de 30 años, una mujer con rastas largas y varios tatuajes por lo que fue rápidamente distinguida por sus seres queridos tras la viralización del video en el que se le ve en manos de militantes de Hamás, así como en un carro inconsciente, por lo que no se sabe si sigue con vida o falleció tras los ataques.

En el video viralizado se logra ver como los militantes gritan desde una camioneta mostrando el cuerpo con poca ropa y de espaldas de la joven Louk, por lo que muchos indicaron que la habían exhibido como un “trofeo de guerra”, en este no se ve que la joven se mueva o que tenga condiciones para mantener con vida, sin embargo no se ha confirmado su muerte.

A través de diferentes medios de comunicación la familia de esta joven ha pedido ayuda, según contaron a Washington Post, diferentes familiares estaban angustiados por el estallido de la guerra en medio del viaje de Louk, puesto que además, trataron de comunicarse con ella pero no fue posible.

La desgarradora búsqueda de los seres queridos

