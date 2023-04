Video | Ladrón fue obligado a pedir perdón tras intentar atracar a una mujer

Aunque no se detalla el lugar en el que ocurrió el hecho, las imágenes fueron compartidas a través de redes sociales.

En video quedó registrado el momento en el que un presunto ladrón fue obligado a pedir perdón, porque habría intentado atracar a una mujer y la comunidad tomó justicia por mano propia.

Aunque no se detalla el lugar en el que ocurrió el hecho, las imágenes fueron compartidas a través de redes sociales. En el video se ve que un joven, que se encontraba sometido y era golpeado, al parecer, luego de intentar cometer el delito.

En el video se observa que una persona tiene en el piso al presunto ladrón que vestía una camiseta de la selección de Argentina, una pantaloneta azul de dos tonos y una raya blanca, así como tenis. Esta persona se protege con las manos en la cabeza mientras alguien le insiste varias veces que pida perdón.

“Pedile perdón, dale, pedí perdón”, le insiste la persona mientras le da un golpe con el puño en la cabeza. Al joven se le escucha decir: “perdón”, pese a lo cual sigue siendo sometido en el piso.

Y le insiste “pedí perdón, chorro (ladrón) de mierda”. Le grita nuevamente varias veces que pida perdón, a lo que se le escucha decir: “perdón”, mientras continúa protegiéndose al ser zarandeado en diferentes ocasiones y, al parecer, llora.

“Te las das de ladrón pelotudito, que le querés robar. Ella viene de laburar (trabajar), no sabes la situación que le haces pasar. Por qué no sales a laborar vos. Qué te pensás que todo es fácil en la vida”, lo recrimina.

La ciudadanía ha pedido más presencia de las autoridades debido al incremento de la inseguridad en Argentina. - Foto: 24con/Twitter/@24conurbano/Captura de video

Mientras lo golpea, lo sigue golpeando, le dice “pelotudo por culpa tuya el país está como está”. El joven tirado en el piso llora, mientras se lamenta. Alguien al fondo se escucha diciendo: “Yo creo que lo vi pasar recién”.

“Un seguidor reteniendo un chorro escribió”, @Criminal_karma al publicar el video.

un seguidor reteniendo un chorro pic.twitter.com/u83oe1O1mY — karma (@Criminal_Karma) April 11, 2023

Tras conocerse el video, muchos internautas comentaron el hecho: “Muy machito para salir a robar, pero cuando los agarran, lloran”, “Las autoridades tienen que ponerse las pilas con estos casos, son reprochables” y “Me da pena el chiquillo, pero es lo que se merece por hacer esas cosas, espero que no lo vuelva a hacer y tenga una vida normal”.

La inseguridad ciudadana ha sido una de las situaciones que ha afectado a los habitantes de Argentina, que han reclamado mayores acciones de las autoridades para enfrentar la situación.

Debido a esa situación, muchas veces se han presentado casos de justicia por propia mano, como sucedió en este caso, cuando el presunto ladrón fue golpeado varias veces mientras le exigían que pidiera perdón.

Ladrón capturado - Foto: TikTok: @cpradopepe

Otro ladrón pide perdón

Un caso similar, un ladrón pidió perdón luego de que fuera capturado, tras robarle un celular a una mujer en un hecho ocurrido en Perú.

En un video publicado en la red social de TikTok, se ve que el presunto delincuente fue inmovilizado por un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Reducido y de rodillas, el uniformado le hizo confesar el delito, luego de que la víctima del robo se hizo presente en el lugar e identificara a la persona que le había hurtado el celular minutos antes.

Con el aparato en la mano, confirmó, efectivamente se trataba del delincuente y que era su celular. “Estaba sentada en el carro, estaba entretenida, me ha garrado el teléfono y luego salió corriendo. Yo iba a seguir de largo, pero un chico me dijo que me bajara, que la policía lo había perseguido, por eso vine detrás”, señaló la mujer al policía.

“Amiguita, perdóname, pues amiguita. No seas malita, por favor, te lo pido. Revise mi mochila, ya no tengo nada más”, decía angustiado el ladrón capturado - Foto: TikTok: @cpradopepe

Con el propósito de evitar que fuera denunciado, el hombre le suplica a la mujer que lo perdone, mientras permanece de rodillas sujetado de la camisa por el agente de policía.

“Amiguita, perdóname, pues amiguita. No seas malita, por favor, te lo pido. Revise mi mochila, ya no tengo nada más”, se le escucha decir.