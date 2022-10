Video | Le salió mal: influencer “suplica” ayuda tras comprar sofá por casi 100.000 dólares

Las redes sociales siguen “haciendo de las suyas” y exponiendo a quienes a veces evidencian “rachas” en las que la suerte no está de su lado. Atípicos episodios terminan robándose el show y convirtiéndose en tendencia en cuestión de minutos.

¿Inexperiencia o descuido? Esa es la interrogante que rodea un curioso hecho, en el que una tiktoker compartió una experiencia que por poco termina “dejándola en la quiebra”. Al intentar hacer una compra común y corriente, terminó llevándose una no muy grata sorpresa.

La influencer, identificada como Quenlin Blackwell, aseguró que le llegó una factura por casi 100.000 dólares (equivalentes a más de 400 millones de pesos colombianos), en su intento por comprar un sofá. Su “dilema” la llevó a usar las plataformas digitales para pedirles a sus seguidores una donación.

En TikTok, donde acumula casi ocho millones seguidores, relató que cometió un error durante una transacción en línea. “Tengo que detenerme ahora mismo. Porque estoy a punto de vomitar”, fue la frase con la que comenzó a referirse a su “amarga” experiencia.

“Estaba bromeando al poner la información de mi tarjeta y simplemente cargó mi cuenta. Casi choca mi auto cuando lo vi”, dijo Blackwell, antes de añadir: “Si tienes un millón de dólares, ¿puedes donar? Si tienes mil millones de dólares, ¿puedes prestarme algunos, por favor?”.

Según la narración de la mujer, se encontraba navegando por internet e ingresó a una página para comprar muebles en la que puso los datos de su tarjeta y continuó todo el proceso. Cuando estaba en la fase final, se percató de que la plataforma ya había cargado el supuesto valor del sofá, pero por un monto muy por encima del presupuestado.

Más se tardó Blackwell en compartir su historia en esa red social que en recibir miles de comentarios, no precisamente de quienes estaban dispuestos a hacer un donativo. Algunos calificaron el suceso como una farsa y otros la cuestionaron por entregar su información real si no pensaba, finalmente, adquirir el producto.

“Seguro tiene buen crédito para poder pagar eso. Así como llegó puede regresarlo, seguro puede negociar y solo pagar una pequeña penalización”; “si tiene una tarjeta que le dé esa cantidad de crédito es porque tiene la solvencia económica para pagar”, fueron algunas de las reacciones.

En un video posterior, la influencer comentó que, en efecto, el establecimiento no le haría un reembolso por su adquisición “accidental”, lo que significaba que tendría que asumir el costo. Además, destacó (en medio de lágrimas) que, así las cosas, se vería en la necesidad de abrir una cuenta en Only Fans para poder asumir ese gasto.

“Estoy a punto de empezar Only no porque quiera, porque necesito hacerlo, porque tengo una buena vida (...). Ni siquiera puedo pagar. Necesito trabajar”.

El episodio acumula más de 7.000.000 de visualizaciones en TikTok, mientras que los comentarios se acercan a los 25.000.

¿Qué pasó con tiktoker que pidió “ser mantenida”?

Una argentina se hizo viral hace algunas semanas por pedir que “la mantuvieran” ya que, según ella, no le gusta trabajar y que por ello no ha encontrado otra salida más que hacer “un llamado a la solidaridad”. En medio del desespero dijo que “no haría esto si no fuera realmente urgente”.

Ahora la mujer, quien se hace llamar como Nahir Lorenzetti, instó a sus seguidores para que dejaran de compartir ese video porque supuestamente estaba en riesgo la custodia de sus hijas.

“Gente, por favor, basta de difundir el video, basta de compartirlo. Aparecí en todos los noticieros. Me están pidiendo entrevistas y yo no sé qué decir en las entrevistas porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y no sé qué decir... no hay ninguno. Mi mamá me está mandando mensajes que me van a sacar la tenencia de mis hijas. No es un chiste”, pidió la joven (nuevamente llorando).

Sin embargo, los internautas describieron solo como “humor” el contenido de esta ‘influencer’, quien contabiliza en su red social más de 330.000 seguidores.