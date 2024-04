Video | Posible ovni sobrevuela Nueva York y desconcierta a pasajeros de un avión cerca del aeropuerto: “fue un peligro para la seguridad”

Una pasajera estaba grabando con su celular el momento de la aproximación del avión a la pista de aterrizaje cuando de repente pudo captar lo que sería un Objeto Volador No Identificado sobrevolando la Gran Manzana, desconcertando así a los expertos y convocando a una misión por parte de funcionarios federales de aviación sobre el hecho.

“Tal vez fue un peligro para la seguridad, pero desafortunadamente no he recibido respuesta de ellos, no reconocieron mi correo electrónico”, dijo la mujer asegurando que la nave apareció rápidamente frente a ella mientras el avión seguía acercándose a la ciudad norteamericana.