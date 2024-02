Alias la Quica, el sicario de Pablo Escobar que podría ser liberado, ¿por qué?

En ese atentado, el objetivo del cartel de Medellín era matar al entonces candidato presidencial César Gaviria, quien no se subió al avión ante el mal presentimiento que uno de sus escoltas tuvo y le aconsejó no tomar ese vuelo. Aun así, el atroz atentado acabó con la vida de 107 personas .

A pesar de que Muñoz Mosquera dijo que no había cometido el crimen, la Justicia de Estados Unidos lo condenó a 10 cadenas perpetuas. Ahora, tras 32 años, todo indica que el FBI reconsiderará estudiar de nuevo su caso .

Nicolás Escobar, el hijo de ‘el Osito’, el hermano de Pablo Escobar, sería la clave para que las autoridades estadounidenses puedan estudiar el caso del sicario del capo, ante nuevos detalles del crimen . El sobrino de Escobar, al hablar de este atentado, no menciona a ‘La Quica’ en los detalles de la preparación que tuvieron los hombres del cartel de Medellín para ejecutar este ataque, según información de El Tiempo.

El FBI resalta una entrevista de Nicolás con Univisión, y este informe lo habría recibido ‘La Quica’. Según el medio, en el documento firmado por el fiscal Breon Peace no hay información que sustente las palabras del artículo.

Esto dijo alias ‘la Quica’ sobre el atentado al avión de Avianca

En diálogo con Testigo Directo , Muñoz Mosquera afirmó que se enteró del atentado el día que lo capturaron, pero que seguirá firme con su postura de que no participó del crimen.

La guerra contra Pablo Escobar no fue de un ejército contra otro, sino la de todo un país contra una guerrilla de sicarios dispuestos a suicidarse para cumplir las órdenes del capo. | Foto: Cortesía

“Yo nunca tuve que ver nada en eso, yo ni siquiera sabia, le digo sinceramente, el día que yo me di cuenta de que habían puesto una bomba en un avión fue el día que me dijeron que me estaban acusando de eso, yo ni sabía que habían puesto una bomba en un avión”, sostuvo ‘la Quica’.