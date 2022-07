Danilo Rueda, el hombre de la visita a La Picota y el perdón social, será el comisionado de paz, de Gustavo Petro; esta es su historia

Este lunes se conoció que Danilo Rueda, defensor de derechos humanos, quien coordina la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, será el comisionado de paz del gobierno de Gustavo Petro. “Una potencia mundial para la vida significa construir la paz”, comentó el mandatario electo.

Danilo Rueda, actual director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, será nuestro comisionado para la Paz.



Una potencia mundial para la Vida significa construir la paz. pic.twitter.com/vIBssXpzHn — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 25, 2022

Rueda estuvo en medio de la polémica por la visita a los presos a La Picota, en medio de la campaña presidencial, en compañía de Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial.

El nombre de Rueda salió a relucir en su momento en el proceso judicial del expresidente Álvaro Uribe, cuando se conoció la visita de Piedad Córdoba –hoy senadora del Pacto Histórico– e Iván Cepeda a una cárcel en Estados Unidos, en donde, según testimonio juramentado de Juan Carlos el ‘Tuso’ Sierra, Córdoba y Cepeda le ofrecieron asilo a su familia por declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe.

El enlace clave que se encargaría de seguir ese proceso y de ofrecer ese supuesto asilo al ‘Tuso’ fue Rueda, según dijo el mismo exnarcotraficante hace unos años.

“Me ofrecieron asilo en Suiza o en Francia. ¿Quiénes? Piedad Córdoba e Iván Cepeda. Yo no he cambiado la versión, no he dicho cosas diferentes. De hecho, la persona encargada de tramitar todo y de estar pendiente de hacer todo en Medellín era un señor Danilo Rueda, que pertenecía a una cosa de víctimas”, aseguró el ‘Tuso’ Sierra en SEMANA el 13 de agosto de 2020.

Rueda, además, fue cercano al Acuerdo de Paz de La Habana a través de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, firmado por el expresidente Juan Manuel Santos.

En su momento se conoció un libro de Fidel Castro, titulado La victoria estratégica, para el nuevo comisionado de paz. “Para Danilo Rueda, fraternalmente, Fidel Castro”, se lee en el mensaje que está firmado el 12 de agosto de 2010. En ese momento Rueda celebró su encuentro con el líder cubano. “Una memoria de nuestros dos encuentros, humanista, sabio e inspirador, Fidel pasará a la historia y al corazón de millones”, dijo.

En la página de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, hay un texto llamado ‘Razón de ser’, que señala: “Comprendemos que las expresiones de rebelión armada a través de las guerrillas existentes en Colombia han nacido en convicciones éticas y políticas de transformación de una sociedad estructuralmente injusta, excluyente, antidemocrática”.

Las visitas a La Picota

En medio de la Semana Santa se conoció que Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial, y Danilo Rueda visitaron La Picota a hablar con diferentes presos. Uno de los temas fue el llamado “perdón social”, una de las propuestas del hoy presidente electo.

Entre esos presos estuvieron Iván Moreno, hermano del exalcalde Samuel Moreno, ambos condenados por el carrusel de la contratación de Bogotá. Pero no solo con él. También se reunió con otros presos, como el exsenador Álvaro ‘Gordo’ García, condenado por parapolítica a causa de una masacre de 12 campesinos en Macayepo, Carmen de Bolívar.

Asimismo, con Franklin Germán Chaparro Carrillo, exalcalde de Villavicencio, condenado a 39 años por homicidio; Ronald Housni Haller, exgobernador de San Andrés, condenado a siete años de cárcel por concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y cohecho.

También conversaron con Javier Zapata, exgobernador de Guainía, acusado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado; con Whitman Porras, exgobernador de Casanare, condenado a 18 años de cárcel por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos; y con Manuel Antonio Carebilla, excongresista y exgobernador de Amazonas, condenado a 14 años de cárcel por peculado, cohecho impropio, concusión y falsedad ideológica.

Las reuniones duraron unas seis horas y ocurrieron el pasado 8 de abril