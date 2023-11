Atención | En libertad, por vencimiento de términos, el falso informante y un agente de la Dijin involucrados en las chuzadas a Marelbys Meza

La defensa de los dos implicados aseguró, ante un juez de control de garantías, que la Fiscalía no cumplió con los tiempos establecidos por la misma ley para acusar a sus clientes que permanecen privados de la libertad supuestamente por conformar toda la estrategia criminal que derivó en la interceptación de las comunicaciones.

En audiencias concentradas de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía entregó en detalle cuáles eran las pruebas en contra, no solo de este falso informante, sino de los funcionarios de policía judicial que presentaron los informes a los fiscales para así obtener las órdenes de interceptación.

Una fiscal de la dirección contra la corrupción entregó detalles y los elementos de prueba para hacer una imputación de cargos en contra de los uniformados de la Dijín y Sijín de Bogotá. La fiscal dijo que, aunque no debía tener conocimientos de policía judicial, como cualquier otro ciudadano sabía que mentir en una declaración bajo juramento, le podría traer problemas.

“Para intervenir las comunicaciones de un abonado celular, aunque claro que tiene algunos conocimientos porque ha fungido como fuente, pero no le es exigible ese conocimiento en particular tampoco, la base de esa información; pero a lo que inexorablemente sí está obligado usted, Rafael Santos, era no actuar coordinadamente con Freddy Alexander Gómez para desviar la investigación”, señaló la Fiscalía.