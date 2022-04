Atención | Gustavo Petro consolida su ventaja y se perfila como el próximo presidente: encuesta del CNC

Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA, Gustavo Petro amplía su ventaja tanto en primera como en segunda vuelta. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, obtendría el 38% de los votos en primera vuelta, mientras que Federico Gutiérrez tendría un 23,8%. Rodolfo Hernández aparece en el tercer lugar con un 9,6%, y Sergio Fajardo marca 7,2%.

Lo relevante de esta encuesta, en comparación con la del CNC para SEMANA del pasado 31 de marzo, es que Petro le ganaría a Fico en segunda vuelta por una diferencia de 7,9 puntos porcentuales. Petro tendría 44,8% y Fico llegaría a 36,9%. Un 18,3% dice que no votaría por ninguno, en blanco, o no sabe y no responde.

En otros escenarios de segunda vuelta, frente a los demás candidatos, Petro también gana por un amplio margen.

La encuesta fue realizada entre el 18 y 21 de abril. Se realizaron 4.599 entrevistas en 101 municipios de todas las regiones de Colombia. En total fueron 4.159 encuestas presenciales y 440 encuestas telefónicas. El margen de error del muestreo es de 1,4%.

En la edición impresa de SEMANA, este fin de semana, espere un completo análisis.

Esta es toda la encuesta, con su respectiva ficha técnica: