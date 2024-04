Caso Alberto Aroch Mugrabi: aparece testigo que podría hundir al millonario empresario

“Una manera de beneficiarse de importar, sabían darle la vuelta de cómo beneficiarse del Plan Vallejo y lo que era el efectivo que ABI conseguía de sus ventas de telas se lo daba a Isaac para monetizarlo. La especialidad de Isaac era mover efectivo no declarado”, dijo Bendayán.

“Uno le entrega a Cadivi una proforma, con esa proforma que me la entrega el exportador, en este caso una de las empresas de la familia Guaberek, por ejemplo 100.000 dólares que equivalen a diez metros de tela (…) una vez aprobado, yo ya puedo importar la mercancía (…) Donde estaba el beneficio grande es que nosotros, en Venezuela, ese contenedor que valía 100.000 dólares, en verdad no importábamos 100.000 dólares de mercancía, entonces cuando se pagaban a Colombia había un diferencial porque se pagaba hasta por los 100.000 dólares de mercancía y a veces hasta no importábamos porque era todo en documentos, entonces se pagaban por debajo a los oficiales de la frontera para que nos dieran los documentos para entregarlos a Cadivi y que pagara la la operación”, dijo.