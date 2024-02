Club El Nogal no es responsable por el atentado terrorista de las Farc. Este es el trascendental fallo de la Corte Constitucional

El Club El Nogal no tuvo responsabilidad alguna en el atentado terrorista ejecutado por la columna móvil Teófilo Forero de las Farc en la noche del 7 de febrero de 2003. A esta decisión llegó la Corte Constitucional, que dejó sin efectos el muy cuestionado fallo emitido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que declaró una responsabilidad solidaria.

La Corte Constitucional , tras revisar los reclamos del Club, concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado, asegurando que tanto el Tribunal Superior de Bogotá como la Corte Suprema de Justicia no habían evaluado las pruebas presentadas en su totalidad.

En el análisis jurídico se concluyó que se presentaron defectos fácticos sustantivos y por desconocimiento, debido a que no se había realizado una lectura adecuada de los estatutos corporativos del Club El Nogal.

En otras palabras, en el caso evaluado no era posible determinar que la obligación de protección establecida en cabeza del gerente del club, implicara asegurar un resultado, sino que debería haber considerado las actuaciones diligentes para procurar la seguridad de sus socios e invitados. No era posible reclamar un deber que ni siquiera para este mismo caso del atentado terrorista se ha exigido al Estado.

Igualmente, se consideró que se omitió el hecho que las Farc era un grupo armado al margen de la ley, que ha asumido responsabilidad sobre el atentado, por lo que no cabía la figura de responsabilidad solidaria

Por último, la Corte consideró que se configuró el defecto por desconocimiento del precedente, debido a que la Corte Suprema de Justicia tuvo que haber tomado en consideración lo decidido por esa misma corporación en la Sentencia SC9788-2015 proferida el 29 de julio de 2015, en relación con el análisis de la responsabilidad civil extracontractual del club bajo un régimen de responsabilidad subjetivo al no involucrar una actividad peligrosa.

“No puede condenarse al Estado por su sola existencia”, advirtió la Sala al encontrar que en este caso las entidades públicas demandadas no tuvieron ninguna participación causal en los hechos, ni por acción, ni por omisión, siendo un hecho exclusivamente atribuible al desmovilizado grupo armado ilegal, como eran las Farc para el 2003.

“A partir de las pruebas obrantes en el proceso, no está demostrado que las autoridades públicas hubieran creado un riesgo excepcional y el daño les sea imputable por no controlarlo”, señala la decisión judicial. Teniendo en cuenta los certificados enviados por el mismo Club se certificó la presencia de los dos Ministros pero no el hecho que el atentado estuviera dirigido a ellos.