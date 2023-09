Dilian Francisca Toro descarta apoyo a algún candidato a la Alcaldía de Cali, pero dice que trabajará con quien sea elegido

Dilian Francisca Toro, candidata a la Gobernación del Valle, anunció que no tendrá alianzas con ningún candidato a la Alcaldía de Cali, pues su compromiso será con los caleños. “Cali no aguanta más división, no aguanta más odio. Cali necesita que nos unamos para salvarla y que vuelva a ser segura, cívica, limpia y ordenada”, dijo.