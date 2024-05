El secuestro del militar de la Armada que pasó al olvido; lleva más de dos meses en cautiverio y nadie da razón de él

Presidente Gustavo Petro lanzó sablazo al ELN por reactivar los secuestros con fines económicos: “Secuestrar personas es lo contrario del amor eficaz, el secuestro no lleva sino al traqueteo”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Sfjc5QbLFr

El comandante de la Armada, el almirante Francisco Cubides, no ha entregado detalles sobre las gestiones que se están haciendo en el caso del infante secuestrado. | Foto: SEMANA

La guerrilla había hecho un alto en esta clase de delitos que son repudiables en todo el mundo, pero al ver que no se constituía un fondo para la manutención de la guerrilla mientras está en los diálogos de paz con el gobierno, señaló que se iba a reactivar el secuestro en Colombia.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, no se ha pronunciado recientemente sobre el secuestro de un militar de la Armada y que no ha sido liberado. | Foto: Presidencia

“No había leído la tesis de Camilo Torres, él planteó hace décadas, no había nacido yo, el amor eficaz, ese que parece que la dirigencia del ELN no conociera. Cuando se plantea ahora de nuevo secuestrar personas, secuestrar personas es lo contrario del amor eficaz. Así que el amor eficaz es el camino de la paz. El secuestro no lleva, sino al traqueteo”, sostuvo Petro.