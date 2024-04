🔴 EN VIVO | Marchas 21 de abril en Cali | Miles de manifestantes llenan por completo la Plazoleta de San Francisco, corean: “Fuera Petro”

Siga aquí el minuto a minuto de las movilizaciones en Cali

12:30 p.m.:

El polémico discurso de Polo Polo

#TodosALaCalle21A | “Nos enfrentamos a la guerrilla, ¿y ahora no vamos a sacar del Palacio de Nariño a este remedo de guerrillero que tenemos como presidente?”: el discurso de Miguel Polo Polo en Cali. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/G2hoeobg38

“Nos enfrentamos a la guerrilla, ¿y ahora no vamos a sacar del Palacio de Nariño a este remedo de guerrillero que tenemos como presidente?”, expresó el congresista opositor frente a multitudes de manifestantes.

12:00 p.m.:

Miguel Polo Polo asegura que es una marcha “apoteósica”.

“Cali no es petrista, Cali no es de Francia, Cali es patriota. Cali es de Cristo. Aquí estamos marchando para decirle una vez más, señor Petro, que no va a ser lo que se le venga en gana con nuestro país”, indicó.