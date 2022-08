Estos son los 5 militares que tendrán en sus hombros la misión de transformar el Ejército

Unos de los cambios más esperados tras la posesión del presidente de la República, Gustavo Petro, ha sido la barrida de generales en el Ejército Nacional. Son ya 24 retirados, los últimos 13 se conocieron en la noche del pasado jueves. Uno de los pocos lineamientos claros que hay en el sector defensa es cambiar la estrategia de combate por una en el que la Fuerza pública esté más presta al servicio social de la comunidad para alcanzar lo que han llamado una paz total.

El cómo se va a lograr según las realidades de cada territorio, y sin el presupuesto suficiente para sacar adelante tantas propuestas de gobierno, hasta el momento es incierto pues en una reunión entre el ministro de Defensa, Iván Velásquez y la cupular militar, se habló de la transformación paulatina y de lo incierto que puede ser su ejecución en tiempo, como puede ser en un año o en 20, según lo que manifestó el jefe de la cartera, con la salvedad que hay que empezar desde ya a crear las bases de lo que será el Ejército Nacional futuro.

Por lo anterior desde el gobierno nacional tardaron casi un mes, después de su llegada para anunciar los cambios de mandos al interior de la fuerza. Fuentes cercanas al ministerio de Defensa aseguran que revisaron con detalle cada hoja de vida tanto de quienes se iban como de quienes quedaron. Y SEMANA presenta el curriculum de los cinco cargos más importantes del Ejército Nacional y quienes formarán parte de las estrategias de cambio de la institución.

Comandante del Ejército Nacional: mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez:

Mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez comandante del Ejército - Foto: Guillermo Torres /Semana

Es bogotano con raíces Vallunas y se declara fiel devoto del “Milagroso de Buga”. Tiene 55 años y desde hace 34 forma parte del Ejército Nacional. Se ha preparado académicamente en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Alta Gerencia y es magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, de donde posteriormente fue director.

También ha sido comandante de la Segunda Brigada, en los departamentos del Atlántico, Magdalena y Sur de Bolívar en 2015; fue comandante de la Décimo Tercera Brigada, en los departamentos de Cundinamarca y la capital del país en 2018; y también trabajó durante 2019 en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Quindío, Risaralda y Caldas. Como comandante de la Quinta División.

Segundo comandante del Ejército: mayor general Álvaro Vicente Pérez

Segundo comandante del Ejército: mayor general Álvaro Vicente Pérez - Foto: Ejército Nacional

Cuenta con Maestría en Comando y Estado Mayor, Maestría en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Seguridad y Defensa Nacional. Es magister Maestría en alta Gerencia, tiene un diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estudios en Actividades Delictivas y Fundamentos Jurídicos de las Operaciones Militares contra el Narcotráfico, Crisis Response Team Commanders Course Ejercito Sur EEUU. Formación en prevención del Delito y Tratamiento de Personas Privadas de la Libertad y en Herramientas Técnicas de Capacitación de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen.

Cuenta con especialidades militares de paracaidista y seguridad de bases fijas y operaciones, es docente. Durante su carrera militar ha sido Ejecutivo y Segundo Comandante del Grupo Cabal, Inspector de Estudios de la Escuela de Caballería, , Comandante Grupo Gaula Cundinamarca, jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil Nº 5, director Nacional Gaulas Militares. oficial de Operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Comandante del Comando Especifico Oriente, agregado de Defensa y Militar en la República de Francia, comandante de la Fuerza de Tarea Quirón. Director Escuela Militar de Cadetes, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación “Hércules. Por su desempeño ha sido condecorado en múltiples oportunidades.

Inspector: mayor general Juan Carlos Correa Consuegra

En noviembre de este año cumplirá 55 años, también oriundo de la capital del País. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes cuando tenía 20 años. En cuanto a su formación académica: es profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes. Profesional en Administración de Empresas. Especialista en Estado Mayor y Seguridad de Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Ha adelantado estudios en Derechos Humanos y Derecho internacional Humanitario y curso de operaciones de paz y estabilidad en OTAN, al igual que en alta gerencia en la universidad de los Andes.

Ha sido comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Rurales No 2; comandante de los Grupos de Caballería No 13 “Gr. Rincón Quiñonez” y No 28 “Gr. Gabriel Paris”. Además, estuvo a la cabeza de la Jefatura de Planeación y Transformación del Ejercito.

Entre sus cargos más representativos cuenta el conocimiento de estrategias contra la lucha de crímenes internacionales que afectan directamente a Colombia, pues fue comandante de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales, comandante del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales y comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo.

Al revisar su hoja de vida se observa que no tiene investigaciones en sus 33 años de carrera militar y que ostenta varias distinciones militares como profesor militar “Primera Categoría” y Distintivo de Servicios en Campaña.

Jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas: brigadier general Ruddy Smith Arias Rodríguez:

Jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas: brigadier general Ruddy Smith Arias Rodríguez - Foto: Ejército Nacional

Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, Cuando tenía 21 años. Ascendió al grado de Brigadier General el 01 de diciembre de 2021. En su curriculum lo tienen referenciado como el primer oficial de insignia del arma de Aviación.

Es piloto MI-17 y Piloto de Pruebas de Mantenimiento del Helicóptero MI-17 Sant Petersburgo Rusia.

Magister en Seguridad y Defensa Nacional Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Tiene otra maestría en Administración de Negocios y estudios en Seguridad Internacional.

Ha estado al servicio del Ejército durante 31 años y ha ocupado cargos como: comandante de la Brigada de Aviación No. 32 de Apoyo y Sostenimiento. Jefe de Estado Mayor de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército.

Jefe de Estado Mayor de Operaciones: brigadier general Fredy Marlon Coy Villamil

Jefe de Estado Mayor de Operaciones: brigadier general Fredy Marlon Coy Villamil - Foto: Ejército Nacional

Nació el 27 de marzo de 1968 en Chiquinquirá, Boyacá. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes 20 años después, graduándose como Subteniente del arma de Infantería. Es magister en Seguridad y Defensa Nacional, especialista en Alta Gerencia Internacional, especialista en Comando y Estado Mayor y en Administración de Recursos Militares. Tienen un diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados y otro en Administración Pública.

Se destaca en su trayectoria la participación en la Fuerza Multinacional de Paz y de Observadores también fue comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional.

Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza, brigadier general Oscar Alexander Tobar Soler

Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza, Brigadier General Oscar Alexander Tobar Soler - Foto: Ejército Nacional

A sus 52 años es quizá uno de los oficiales más preparados multidimensionalmente. Es abogado e ingeniero civil con Doctorado en Derecho Internacional. Cuenta con estudios de maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados; así como también, una maestría en Ciencias Sociales Militares con mención en planificación y conducción militar, entre otros estudios. Es especialista en gerencia integral de obras. Cuenta con diplomados en Derechos Humanos FFMM, Administración Pública, y seminario regional de Seguridad y Defensa Nacional

Fue herido en combate, mientras hacía un desplazamiento, cayó en una emboscada en el municipio de Nariño, Antioquia, y perdió uno de sus ojos. Ha tenido recibo varias medallas de honor.