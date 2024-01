Gabriel Silva, exministro de Defensa, se va contra barrida de generales del gobierno Petro: “Se removieron 2.000 años de experiencia en combate, capacitación e inteligencia”

Gran Foro Colombia 2024 | Ex ministro de Defensa, Grabiel Silva, criticó el sistema de verificación del gobierno de los ceses al fuego con las estructuras criminales. “Es una farsa”, dijo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/VY6jIM0Hzi

Inteligencia

Paz sin método

Con contundencia, Silva Luján criticó la forma como se está tratando de implementar la paz total en la negociación con el ELN, “esta guerrilla no ha admitido ni va a admitir que va a entregar las armas, los colombianos no tienen claridad sobre este tema del secuestro, el tema del secuestro que les tocó decir que lo van a desmontar, pero continúa”.

Incluso citó una anécdota para describir la crisis y la falta de planeación en los diálogos con el ELN, “lo dice directamente al senador Iván Cepeda, (lepregunté) ¿ellos han renunciado a las economías ilegales? él me dijo no, no hemos querido plantear ese tema porque es muy complejo, entonces esto ilustra que hay una paz manejada sin método, improvisada como lo dijo el mismo canciller, aquí improvisamos y así vamos llegando”, advirtió el exministro Silva Lujén en el Foro Colombia 2024.