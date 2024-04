Gobernadora del Valle pide a la UNP plan de protección para funcionarios amenazados en Tuluá: “No podemos permitir que se repitan estos casos”

La respuesta de los criminales ante los golpes que les hemos asestado es el vil asesinato de dos personas, ese accionar es execrable y nos impulsa a seguir trabajando porque NO vamos a ceder en la lucha frontal contra la criminalidad. La respuesta a los violentos es más y más… pic.twitter.com/enDBkYaENn

“ Ese accionar es execrable y nos impulsa a seguir trabajando porque no vamos a ceder en la lucha frontal contra la criminalidad . La respuesta a los violentos es más y más trabajo hasta conseguir el control total de Tuluá”, manifestó Dilian Francisca Toro.

La mandataria departamental insistió en que “no vamos a ceder en la lucha frontal contra la criminalidad, no vamos a ceder absolutamente nada, vamos a seguir trabajando más duro, más fuerte, porque la criminalidad no puede vencer”.