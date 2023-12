Habitante de calle le sacó provechó a la ropa de un ‘año viejo’ y se vistió con ella

Normalmente, el ‘año viejo’ es dejado a las afueras de las viviendas, mientras llega el día para ser quemado. Sin embargo, en redes sociales se volvieron viral unas imágenes en las un presunto habitante de calle no dudó en desvestir a uno de estos muñecos y terminó poniéndose su ropa.

Aunque no es claro en qué ciudad se habría presentado este curioso hecho, hay algunos internautas que afirman que ocurrió en Cartagena o Santa Marta.

En Santa Marta le robaron la ropa a un muñeco de Año Viejo… Chupe y me deja… pic.twitter.com/9Ew096Hk48

El inusual hecho generó reacciones en la red social social X. “Ropa es ropa (...) Evidentemente la necesitaba (...) Pues sí le es más útil al habitante de calle y ojalá no quemen pólvora por el bien del planeta (...) Cómo irse de Colombia y perderse esto (...) La canción lo dijo: Yo no olvidó el año viejo, porque me ha dejado ropa muy buena”, comentaron algunos internautas.