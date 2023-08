Hablan los policías a los que Gustavo Bolívar llamó “cerdos” y aseguran que viven bajo amenazas. Ninguno está investigado por violación. Lo denuncian por calumnia

La niña fue abusada por estos 4 patrulleros: —Julian Andrés Martínez Pérez —Jhon Jader Montenegro —Edwin Orlando Cortés C. —Ricardo Andrés Salazar M. Sancionados a 12 y 13 años y de quienes Alison dijo antes de suicidarse: “Me bajaron el pantalón, me manosearon hasta el alma” pic.twitter.com/g4j8vScusM

“Sus afirmaciones no corresponden a la verdad”, le dijo a SEMANA Víctor Hugo Martínez Martínez, quien era el comandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios No. 9 de la Dirección de Seguridad Ciudadana DISEC en el momento de los hechos en Popayán.

Y cuenta que la versión de Bolívar les ha generado daños en su vida personal irremediables. “Se dijeron cualquier cantidad de cosas en redes sociales. Nada de eso corresponde a la verdad. Dentro de la URI y afuera había cámaras”, aseguró Martínez y agrega que durante el Paro Nacional ellos no denunciaron al político, pero ahora lo vieron en el debate de SEMANA referirse de nuevo a ellos y decidieron buscar que la justicia proteja su buen nombre. “Nosotros no tenemos ninguna investigación por delitos sexuales”

En ese debate, Bolívar aseguró “vuelvo y reitero: esos cuatro policías son unos cerdos, así como son cerdos los policías que les dispararon a los jóvenes durante las protestas sociales. Lo digo nuevamente y me sostengo, pero eso no significa que sea un calificativo contra toda la institución”.

El patrullero Julián Andrés Martínez asegura que oír al candidato hablar de ellos en el debate lo impactó. “Soy el primero que nombra. Es algo que me afecta no solo a mí, sino a mi familia. Yo personalmente estoy tranquilo, porque yo sé lo que hice. Yo sé mi proceder”.

“No es un secreto que estamos en esta investigación, pero no es justo que este señor nos calumnie de esta forma, con hechos que no son verdad. Con el poder que tiene, quiere venir a pisotearnos”. El patrullero agrega que “el dictamen de Medicina Legal corrobora que eso (la violación) no sucedió y no estamos investigados por delitos sexuales”.