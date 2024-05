“He trabajado toda mi vida”, Carlos Carrillo se defiende ante demanda por su “falta de experiencia” como director de la UNGRD

“El señor Quintero está muy bravo y me demandó ante el Consejo de Estado mi nombramiento, o no lo hizo él, lo hizo a través de su mandadero, están tan bravos porque detuve los 141 mil millones que iban a Corpourabá y Corantioquia y el presidente me dio su respaldo. No sale un peso hacia esas dos entidades y está furioso el quinterismo”, dijo el director de la UNGRD.

Además, en una entrevista con Caracol Radio defendió su nombramiento: “Yo no tengo ninguna experiencia en la administración del Estado porque yo soy abiertamente mamerto, yo no soy vergonzante, yo soy un hombre de izquierdas y la izquierda nunca había ganado en este país. Entonces, ¿quién me iba a dar la experiencia?”.

Sostuvo que ha hecho “más cosas que Duque en la vida. Yo he trabajado toda mi vida, porque no me han regalado nada: he trabajado sirviendo cafés, lavando baños, doblando ropa, asando hamburguesas en McDonald’s, he sido profesor de prekinder, he sido bicitaxista, he conocido los bajos fondos de varios lugares del mundo, he estudiado”.