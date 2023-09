“Hermano, cumpla la orden”, de este modo, un sargento de la Sijín les decía a sus subalternos lo que tenían que declarar tras el escándalo de “chuzadas” a Marelbys Meza

Dos patrulleros de la Sijín adelantaron los actos urgentes, con apego a la ley, pero sus jefes tenían otros planes. Pidieron el primer informe de policía judicial y empezó el trabajo sucio. Manipularon el informe, le cambiaron de fecha y sumaron declaraciones que no existían o que no fueron aportadas en el primer informe; el real.

“Pilas con la citación, con el informe, yo le digo jefe es que ese informe que usted me envió está radicado con el día 31 de enero de 2023 y él me contesta que no, que diga eso, que ese informe está subido en el Spoa, yo le dije que no jefe… Hermano cumpla la orden, mi capitán Mojíca me dice: diga lo que usted hizo”, explicó a la Fiscalía el investigador de la Sijín para advertir supuestas presiones.