Sentido homenaje a Erika Aponte: decenas de motociclistas realizaron caravana en Bogotá

Una gran consternación causó en el país el asesinato de Erika Aponte Lugo por parte de su expareja, Christian Rincón Díaz, durante la celebración del Día de la Madre.

Los hechos ocurrieron en horas de la tarde del pasado domingo en el Centro Comercial Unicentro, ubicado en el norte de Bogotá, cuando el hombre atacó a tiros a su expareja, causándole la muerte y, posteriormente, se suicidó.

“Los hechos se dan en un momento en que el hombre dispara a su pareja sentimental y posterior a eso se autolesiona para quitarse la vida. Lastimosamente, fallece la mujer. El hombre involucrado es trasladado de emergencia a un centro médico, donde falleció este lunes 15 de mayo”, señaló la Policía Metropolitana de Bogotá.

Este martes, un grupo de decenas motociclistas realizó una caravana en homenaje a Erika y en rechazo del feminicidio, según señaló Citytv. En sus motos, los manifestantes llevaron globos blancos, cintas moradas y carteles. Además, desplegaron las linternas de sus teléfonos celulares.

De acuerdo con el medio televisivo, la caravana empezó en la Avenida 1.° de Mayo y finalizó en la funeraria donde su cuerpo fue velado.

Aponte pertenecía al grupo de motociclistas. Horas antes del crimen, según informaron sus compañeros, se llevó a cabo una actividad realizada por el grupo en relación con el Día de la Madre, en la cual la joven estuvo presente.

Así despidieron los colectivos de motociclistas a Érika Aponte, la más reciente víctima de feminicidio en Bogotá. Son 12 mujeres a las cuales les fallamos como sociedad. Imagen de: Stiven Moreno pic.twitter.com/0N2hnqmSfk — Johnatan Nieto B. (@jnietoblanco) May 17, 2023

Video de cámara de seguridad

En las últimas horas se conocieron nuevas grabaciones. En un video de una cámara de seguridad publicado por el medio Q’hubo se aprecian los minutos antes del crimen. En el clip se observa a Rincón ingresando al establecimiento comercial donde trabajaba Aponte y, luego, sostiene una conversación con ella. Segundos más tarde, se ve a la mujer atendiendo en la caja registradora a un cliente, mientras de otro lado se encuentra el victimario, quien continúa hablando.

Cerca de las 5:00 p. m. Rincón convence a Aponte para que salga del establecimiento y lo acompañe. Minutos después el hombre comete el crimen.

Exponen más secretos del asesino de Erika Aponte en Unicentro: “Él le fue infiel; decía que la iba a matar”

Con el pasar de las horas se han ido conociendo nuevos detalles de este trágico caso y de la relación que tenían. Además, la mejor amiga de la víctima aseguró que la mujer decidió separarse porque Rincón Díaz le fue infiel.

“Ella llevaba 11 años de relación con Cristian. Cuando Erika queda embarazada es cuando empiezan las agresiones hacia ella. Él la sacó, y luego que tuvo el niño, la excusa era que no se lo dejaba llevar, la manipulaba con el niño”, afirmó inicialmente en Noticias Caracol.

Luego expuso: “Hace 20 días me encontré con Erika y me comentó que se había dado cuenta de que Cristian le había sido infiel. Se contactó con la chica con la que él le fue infiel, la chica le mostró fotos, conversaciones y eso rompió a Erika. Ella tomó la decisión de que se iba a separar por eso”.

La mujer también recalcó en ese medio que el feminicida se obsesionó con la joven, de 26 años, y que constantemente la amenazaba con matarla, pero explicó que nunca pensaron que la fuera asesinar de verdad.

“‘Usted no me puede dejar, no le voy a dejar llevar el niño y si no, la mato; si usted no es mía, no es de nadie’. Siempre era así, pero nunca pensamos que de verdad lo iba a hacer”, concluyó.

La Personería de Bogotá también corroboró que el pasado jueves, 11 de mayo, la joven se comunicó con la “línea de vida” de la Secretaría Distrital de Integración Social, donde expuso que estaba siendo víctima de violencia de género desde hace tiempo.

Cabe mencionar que el hombre tenía antecedentes por lesiones personales a causa de dos riñas en las que estuvo involucrado. Además, Erika contaba con cuatro medidas de protección, incluida una orden de alejamiento contra este.

“Erika llevaba años de violencia. Acudió hasta el jueves pasado a denunciar. La Secretaría de la Mujer le ofreció sacarla a ella y a su hijo a una Casa Refugio, pero no aceptó. Confió en que al haberse mudado a Soacha con su padre y hermana estaba protegida. El domingo su psicópata expareja la asesinó”, sentenció la alcaldesa Claudia López.

La tragedia que vivió esta joven, de 26 años, se suma a decenas de casos de feminicidio ocurridos en Bogotá en lo corrido del año. La Fiscalía advirtió que todos estos hechos fueron esclarecidos, pero advierte de esta situación de riesgo para las mujeres en la que en muchas oportunidades denuncian las agresiones, pero no reciben la atención que requieren.