Hotel Irotama responde ante polémica por mujer que los acusó de no permitirle sentarse en la playa

“Hoy me pasó que llegué a la playa en Santa Marta, al frente del Hotel Irotama, y el celador no me dejaba sentar porque acá no puedo sentarme si no tenía un tipo de silla específico. Con policía, logré sentarme... nos pasa a todos”, indicó la mujer en su denuncia, la cual fue publicada en la plataforma X.