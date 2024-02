Humberto de la Calle responde al secretario de la OEA por insinuar que a Petro lo quieren “tumbar”

Carta completa de Humberto de la Calle a la OEA

Me dirijo a Usted en mi condición de Senador de Colombia, organismo en el que he adoptado frente a nuestro Gobierno una posición independiente dentro de la nomenclatura que la ley permite, ajena tanto a la bancada de Gobierno como a la de la oposición.

Colombia padece mil dolencias y está afectada por serias deficiencias. Pero no ha sido ni será un país de golpistas. Lo invito no solo a mirar la realidad actual, sino a repasar la historia de Colombia. Esta no es tierra de golpes de Estado. Su falta de rigor lo ha llevado a ofender en lo más profundo el talante y la vocación democrática de los colombianos. Pero hay forma de reparar el grave daño que nos ha causado. Inspírese en el Capítulo sobre la Promoción de la Cultura Democrática de la Carta Democrática Interamericana para que convoque un foro amplio en el que usted escuche todas las visiones, del cual obviamente no esté excluido el gobierno.