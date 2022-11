Lo último: Procuraduría presenta queja disciplinaria contra jueza que apareció casi desnuda en plena audiencia

El escándalo se dio luego de que la jueza Vivian Polanía dejara su cámara encendida. Las críticas no han parado.

La Procuraduría General de la Nación presentó una queja disciplinaria contra la Juez Primera Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante de Cúcuta, Heydi Viviana Polanía Franco, por presidir una audiencia pública “sin cumplir las disposiciones sobre el uso de la toga y atención respetuosa hacia las partes procesales que deben observar los jueces de la República”; señaló el Ministerio Público.

Vivian Polanía, una jueza de Cúcuta, dejó prendida su cámara y quedó en evidencia cuando estaba en la cama, con cigarrillo en mano y sin la toga. La escena se hizo viral y recuerda otros “eventos” particulares con la misma jueza.

Por ejemplo, el 15 de octubre de 2020, la jueza contó su historia. En Vicky en Semana, la jueza Polanía, quien hoy tiene 34 años de edad, dijo que cada quien era sexy a su manera y que, además, le gustan los tatuajes y los piercings. “Cuando llegué a Cúcuta yo me ponía shorts y camisetas, así es el look que más me gusta. Posteriormente, yo conozco el CrossFit y practicándolo, el cuerpo cogió otra forma”, explicó en ese momento.

La queja fue presentada por el procurador 88 Judicial II Penal de Cúcuta, ante la Comisión de Disciplina Judicial Seccional Norte de Santander y Arauca, luego de que en la transmisión de la diligencia, que se adelantaba de manera virtual, se observara a la juez en una habitación, recostada en una cama y fumando, situación que para el Ministerio Público “menoscaba la majestuosidad y dignidad de la administración de justicia”.

Fue tal la polémica que protagonizó el pasado jueves, que la Corporación Excelencia en la Justicia, emitió un breve, pero contundente pronunciamiento sobre este tema: “El día de ayer, 17 de noviembre, se dio a conocer que, en medio de una audiencia virtual, una jueza penal municipal con funciones de control de garantías de Cúcuta fue vista ejerciendo su trabajo recostada en su cama, fumando cigarrillo y en una presentación no adecuada para atender dicha diligencia”.

En la diligencia judicial, la juez debía resolver la solicitud de revocatoria de una medida de aseguramiento de detención preventiva, instaurada por la defensa de Joaquín Medina Duarte, vinculado a la investigación por el atentado contra las instalaciones de la Brigada No 30 del Ejército en Cúcuta, perpetrado el 15 de junio de 2021.

Para la Procuraduría General de la Nación es de suma importancia que los distintos funcionarios encargados de la administración de justicia muestren ante la ciudadanía un comportamiento ejemplar y acorde con su investidura, más aún cuando está decidiendo sobre uno de sus derechos fundamentales, como es la libertad.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió el caso de la jueza de control de garantías de Cúcuta, Vivían Polanía, quien recientemente fue captada en medio de una audiencia que presidía fumando y medio desnuda mientras estaba acostada en una cama. La funcionaria judicial se frota los ojos y bosteza en repetidas oportunidades cuando le da la palabra a los otros sujetos procesales.

La grabación, que tiene una duración de 33 segundos, fue remitida por la Comisión a la Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander con el fin de que defina si Polanía incurrió incursión en faltas disciplinarias en el marco de la audiencia virtual. Igualmente, se anexaron los reportes de los medios de comunicación y redes sociales que reseñaron el bochornoso caso.