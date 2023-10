María Juliana Ruiz, ex primera dama de la Nación, participó en cumbre para potencializar el liderazgo juvenil

En la cumbre One Young World (OYW) que se celebró del 3 al 5 de octubre en Belfast, Irlanda del Norte, se reunieron más de 2.000 jóvenes de 197 países con el fin de fortalecer y potencializar los liderazgos juveniles, con la orientación de figuras públicas que se destacan por su liderazgo a nivel mundial.

El evento contó con la participación de líderes globales de sectores privado, público y sociales, como María Juliana Ruiz, Co-Fundadora de la Fundación Innovación para el Desarrollo y ex primera dama de la nación.

La ex primera dama colombiana también llevó a cabo un asesoramiento basado en la creación de la Alianza Nacional por la Nutrición , donde también abordó la importancia de la lactancia materna, que tal y como lo expresa la Organización Mundial de la Salud (OMS): “es una de las formas más eficaces de garantizar la salud y la supervivencia de los niños”.

Así, cumpliendo con su agenda, Ruiz hizo alianzas con líderes globales, diferentes organizaciones y funcionarios de gobierno como Alex Maskey speaker of the House the Northern Ireland Assembly, y Ryan Murphy, Alcalde de Belfast, cumpliendo con su compromiso con la Fundación Innovación para el Desarrollo I+D, para extender y beneficiar a mas jóvenes en su liderazgo.