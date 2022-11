Más de 200 personas trabajan en la búsqueda del hombre desaparecido en La Calera

Sobre las 2:00 de la tarde, la alcaldesa de la capital, entregó la última actualización de las labores de rescate. “Desafortunadamente no tenemos la ubicación de la persona que está desaparecida. Yo personalmente he estado presidiendo el punto de Arboretto. Tenemos concentradas más de 200 personas, cuatro equipos profesionales de rescate, Ejército, Bomberos, Policía y Defensa Civil. Estamos dándole con toda. Todavía no tenemos buenas noticias, pero seguimos trabajando”, precisó.

Respecto, a la oportuna gestión del inicio de la búsqueda, confirmó que aumentaron la capacidad. “Desde ayer se está buscando. Hoy tenemos más gente, muchos más equipos de rescate. Ayer teníamos entre 30 y 40 personas, hoy tenemos 200. Yo he hablado con la hija, con la esposa, he estado al lado de ellas”.

También relató que los demás trabajos han avanzado con normalidad. “El clima nos ha ayudado toda la mañana, tiempo seco, entonces hemos podido trabajar sin novedad. Con drones del Ejército, Policía e Idiger ya hicimos la verificación de toda la parte alta de la montaña y no tenemos bolsones de agua ni represamiento. Es una gran noticia porque nos alivia cualquier riesgo adicional que se pudiera presentar cuando vuelva a llover.”

Asimismo, señaló que las otras labores se desarrollan con normalidad.

“En los cuatro puntos donde distribuimos la maquinaria todo mundo está trabajando sin novedad. Vamos bien. Hemos estado concentrados en remover escombros, en talar árboles que generan riesgo, en desenergizar puntos que tienen postes caídos”.

*Noticia en desarrollo...