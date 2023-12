¿Obstrucciones tecnológicas? Juez del caso Valentina Trespalacios, en el que está involucrado John Poulos, hace advertencia

“Es muy extraño lo que está pasando, y no es la primera vez, por eso vamos a dejar la constancia, porque es muy raro, estas interferencias en las audiencias no son normales, esto puede llamarse obstrucción a la justicia” , señaló el juez en la audiencia.

“Es necesario que se revise lo que está pasando, que se tomen las medidas para evitar más interrupciones son varias veces con lo mismo, por eso el despacho quiere dejar la constancia, no es normal y a esto se le conoce como obstrucción a la justicia, es un delito, por eso dejamos la constancia”, señaló el juez.

“John Poulos sabían que ella se había hecho una cirugía que estaba súper delicada y su salud estaba frágil, que no se podía defender en ese momento y ese hombre la humilló mucho, la golpeó sin compasión, él no tuvo compasión con mi hija y yo no quiero que tengan compasión con él”, explicó la mamá de Valentina durante el juicio contra John Poulos.