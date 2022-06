“Petro es camaleónico, pretende engañar al país como esas Barbies que se cambian de vestuario”: Ángel Beccassino

SEMANA: A menos de 12 días de las elecciones, ¿cómo ve la contienda presidencial?

ÁNGEL BECCASSINO: Estoy sintiendo muy bien a Rodolfo Hernández, la confrontación está muy estrecha. Los resultados de los tracking diarios nos van mostrando lo que pensábamos y es que esto será una cosa muy cabeza a cabeza. La diferencia acabará siendo de 2, 3 puntos como una exageración, pero Rodolfo está muy bien, recorriendo el país, hablando con mucha gente. Vamos bien.

SEMANA: ¿Y ese cabeza a cabeza le preocupa?

A.B.: Nosotros creemos que es necesario para el país mandar el mensaje de unidad que estamos enviando, hacer ese llamado a la unidad para sacarlo adelante. Un cambio no es nada fácil, un cambio como el que estamos proponiendo no es como el interruptor de la energía que uno presiona y ya. Ese cambio necesita sumar voluntades y tener consistencias en esas voluntades. Nosotros somos muy consistentes en ese camino. Lamentablemente la otra campaña está llamando a incendiar el país, está haciendo una presión muy fuerte para que Colombia ni siquiera siga en la división que ha traído, sino que la profundice, que la vuelva mucho más violenta. Nosotros pensamos que el país no está para seguir con más violencia, por eso, estamos llamando a la unidad. Esa es la consistencia que vamos a tener en los próximos días. Cada instante, en el cual, convoquemos a esa unidad, es algo que al país le va a hacer bien.

SEMANA: ¿Cómo será el remate de la campaña de Rodolfo Hernández?

A.B.: Nosotros no vamos a rematar, vamos a seguir trabajando hasta el último instante. Acá no es como lo que hizo Petro en la primera vuelta que montó toda la parafernalia y el espectáculo en el Salón Rojo del Hotel Tequendama con confetis, bombos y platillos. Somos una campaña sencilla, humilde, austera. Somos una campaña a imagen y semejanza de la mayoría de los colombianos. Somos respetuosos de las circunstancias que vive la mayoría en este país, una circunstancia de pobreza, de recursos limitados. Queremos ser coherentes con ese país real.

SEMANA: El ingeniero empezó a recorrer las regiones donde ganó Petro en primera vuelta, excepto Vichada. ¿Eso hace parte de la estrategia?

A.B.: Es un reconocimiento a lo que vive el país, donde el Estado ha estado tan ausente, donde el Gobierno solo se ha manifestado como fuerza militar y hay tantas cosas que esperan los ciudadanos y no las están recibiendo. Por otro lado, Hernández estará recorriendo la Costa Caribe, tendrá incursiones en otras zonas del país, pero lo que estamos haciendo es tener contacto con Colombia, escuchando, compartiendo lo que él piensa que debe ocurrir en el país.

SEMANA: Sí, pero Barranquilla, Montería, son ciudades donde el petrismo es fuerte y perdió Rodolfo Hernández…

A.B.: Sí, usted menciona a Barranquilla y yo le digo en general Atlántico, es un departamento donde solo votó el 34 % de quienes podían sufragar. Por consiguiente, son sitios que no es que estén con Gustavo Petro, son lugares donde hay muchas necesidades, donde muchas veces la gente ha respondido a la especie de mercado libre de ‘le cambio el voto por algunos favores’, cemento o ese tipo de historias. En ese momento hay una mayoría de esos departamentos que o están mirando hacia dónde se inclinan o aún no han tomado decisiones firmes o cosas por el estilo.

SEMANA: ¿Ustedes cuentan con los 5 millones de votos de Fico Gutiérrez?

A.B.: No. Las elecciones no son 2 + 2, ni uno puede sumar los votos de quienes hacen adhesiones. Lo que sí tengo claro es que de repente mucho del voto que sacó Federico Gutiérrez era un voto que no quería saber nada de la posibilidad de que Petro tome el gobierno de Colombia. Ese voto solo tiene un camino real y sensato: Rodolfo Hernández.

Algunos de esos votantes están pensando en votar en blanco, evidentemente votar en blanco es una suerte de voto blando en favor de Petro porque pesará en su favor. Creo que en los próximos días mucha gente va a reconsiderar lo que hoy, faltando unos cuantos días, está pensando. A última hora, me parece que mucho de ese voto que hay en duda o pensando en blanco se manifestará por Rodolfo Hernández.

SEMANA: Los ataques por parte del petrismo cada vez son más fuertes. ¿El ingeniero también contraatacará?

A.B.: Le estamos enviando al país un mensaje de unidad. Los ataques son realmente lamentables. Sospechamos que cada vez serán más violentos porque están tratando de forzar las cosas para que triunfe Petro, pero en la medida en que no lo logren, que sigamos empatados, van a recrudecer, van a sacar elementos de donde no existan, tratarán de atacar con alguna mentira, inventarán, manipularán información y tratarán de hacer daño. Nosotros estamos tratando de construir, ellos de hacer daño.

SEMANA: ¿Usted cree que fue una salida en falso que el ingeniero dijera que Uribe estaba muerto políticamente y que estaba picho?

A.B.: Sí, fue una salida en falso. A veces, yo siento que Rodolfo está marcado por un dolor: el asesinato de su hija. Pienso que él probablemente sienta que aquel gobierno no hizo lo necesario para que esa circunstancia no fuera como fue, que el secuestro no fuera un virus que se extendió por todo el país y se volvió casi que la moneda corriente de aquellos días. Eso, tal vez, le marca un mal sabor con respecto a Uribe y se manifestó de esa forma. Evidentemente fue una forma equivocada, pero insisto, no es lo que hubiera querido decir Rodolfo.

SEMANA: ¿Qué hacer con Cambio Radical, Centro Democrático, el Partido Liberal, el conservatismo? Ellos no quieren votar por Gustavo Petro, pero el ingeniero tampoco los quiere recibir, aunque los necesita…

A.B.: Rodolfo tiene algo claro: la alianza que él propone es con los colombianos, no con los partidos políticos. Él plantea que los partidos fueron dejando atrás la ideología y se fueron convirtiendo en medios o puentes de lobby de los contratistas.

Él llama a una unión de los colombianos, no de los partidos. Si la militancia de esos partidos piensa en el bien de Colombia, tienen una puerta muy clara de pasar al futuro: Rodolfo Hernández. También hay una puerta complicada que el país registra con miedo y es la que significa Gustavo Petro.

Una de las cosas extrañas y sorprendentes del momento y de la actitud de camaleón que ha tomado Petro es que hoy, con sus alianzas con algunos cuantos sectores de la política tradicional, está significando aquello a lo que los colombianos le dijeron ‘no’ el 29 de mayo, al pasado, a la unión de los partidos políticos, a las maquinarias. Esa es la realidad de hoy: un Gustavo Petro camaleónico que pretende engañar al país mostrándose como esas Barbies que se cambian de vestuario.

SEMANA: ¿Qué pasará con Sergio Fajardo? ¿Lo siguen esperando?

A.B.: No es que lo esperemos, esperamos el voto de Sergio Fajardo como esperamos el de todo el país. En cuanto a qué pasará con él, Rodolfo piensa que él tiene un papel muy importante que podría jugar para este país. Las puertas de Rodolfo nunca estuvieron cerradas para Sergio. Hubo varios momentos en los que él invitó a Fajardo a reconsiderar su posición, pero ese futuro lo tiene que decidir Sergio. Ese espacio está abierto. Ahora, en este momento, Sergio es un voto, no es otra cosa más que un voto. Él dijo que ese voto no se lo iba a dar a Petro, ojalá eso signifique que ese voto lo da para este proyecto de unidad que representa Rodolfo Hernández.