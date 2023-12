Video

¿Qué opina María Isabel? Laura Ojeda y Daysuris Vásquez, el duelo es a bala

La actual esposa de Nicolás Petro asegura que como hay gente que “jode y jode, ella no juzga a los que dan bala”. ¿Es una amenaza contra Daysuris, la ex esposa y denunciante? No hay derecho de que esa parte de la familia presidencial, que confesamente ha cometido graves conductas delictivas, ahora nos dé este espectáculo entre esposa y ex esposa. La más culebrera de las telenovelas se le queda pequeña.