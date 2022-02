“Si gana Petro, Rusia intervendría en Colombia”: Óscar Iván Zuluaga

Gran parte de la opinión pública esperaba que tras la invasión de Rusia a Ucrania Gustavo Petro, el candidato líder en las encuestas en Colombia, se pronunciara. Y lo más importante: rechazara la guerra desatada por Rusia y su presidente, Vladimir Putin.

No obstante, Petro no rechazó la invasión e incluso dijo: “Ucrania ni qué ocho cuartos”, tratando de argumentar que Colombia tiene sus propios líos internos por resolver; una frase que, sin duda, no fue bien vista en distintos sectores del país.

Petro está aliado a Rusia, que provee armas y espionaje a las dictaduras de America Latina, por eso ni una palabra suya para condenar la invasión a Ucrania.@PetroGustavo tiene doble rasero para todo, vive de la hipocresía de su ideología de izquierda radical. pic.twitter.com/0qOWFcWOK7 — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) February 27, 2022

Su polémica frase y la falta de rechazo por lo acontecido entre ambas naciones convirtieron a Petro en carne de cañón para los candidatos presidenciales de la centroderecha, que le pasaron una cuenta de cobro ante la opinión pública.

Este domingo, el candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, aseguró que Petro está aliado a Rusia. “Petro acepta la invasión militar a un país democrático como Ucrania cuyo presidente fue electo con el 75 % de los votos en elecciones libres, a la vez, defiende la dictadura de Venezuela. Esto es porque Petro está aliado con Rusia, que provee armas y servicios de espionaje a las dictaduras de América Latina”.

Agregó que muchos colombianos sienten que ya no tienen nada que perder, pero advirtió que “si gana Gustavo Petro, Rusia intervendría a Colombia y nuestro país terminará como Venezuela. Sé que todo no anda bien, pero sé que una decisión errada al populismo sería ir para el peor lugar. Luchemos para que la Colombia del futuro no sea la Venezuela de hoy”, afirmó.

En Twitter, Zuluaga concluyó que “Petro tiene doble rasero para todo, vive de la hipocresía de su ideología de izquierda radical”.

Así como Zuluaga, Federico Gutiérrez ha cuestionado el papel de Petro en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania. Este fin de semana el líder petrista envió “energía vital del mundo para que el diálogo se imponga entre Rusia y Ucrania. Ese es el único camino hoy válido para la humanidad”.

El precandidato Gutiérrez salió al paso de sus declaraciones y respondió: “¿No pues que Ucrania ni qué ocho cuartos? Petro, el que calla otorga. Mientras el mundo ve con horror cómo destruyen una nación soberana como Ucrania, preferiste callar para no incomodar a tus aliados. Si así es en campaña, ¿se lo imaginan gobernando?”, se preguntó.

Gustavo Petro no se quedó callado y le respondió a Fico. “Y así como se burlan de los diálogos y quieren la guerra, que no saben cómo terminará en el mundo, así hicieron trizas la paz de Colombia”.

Como era de esperarse, el antioqueño no se quedó atrás y le dijo: “Entre usted y yo el único que ha hecho la guerra en Colombia ha sido usted (Petro). Jamás he empuñado las armas para atentar contra un colombiano, cosa diferente a lo que usted sí ha hecho”.

En ese orden de ideas, el conflicto entre Rusia y Ucrania, sin duda, toca la campaña presidencial de 2022. Y más cuando en quince días los colombianos irán a las urnas a votar en las consultas interpartidistas.