Los azotes de la Sierra Nevada

Para Santiago Giraldo, director de Prosierra, el mayor riesgo que enfrenta la Sierra es el cambio climático : las partes bajas están cada vez más calientes. Eso implica que el bosque seco tropical suba hacia las franjas de bosque montano, cambiando los ecosistemas. “ Al subir la temperatura, el área cafetera, ubicada a unos 600 metros de altura, se vuelve más propensa a la broca y la roya. Si esto sigue, los campesinos e indígenas no tendrán qué comer”. ¿Y el agua? Hoy, los periodos secos son cada vez más largos y calientes.

Según el Ideam, sus cinco subzonas (selva húmeda, selva andina, bosque seco, páramo y nieve), que cubren terrenos de Magdalena, La Guajira y Cesar, han perdido más de 3.600 hectáreas en los últimos cuatro años: un mordisco superior al tamaño del departamento del Atlántico. Lo bueno es que disminuyó la velocidad de tala: en 2016 la Sierra perdió 1.343 hectáreas y el año pasado la cifra no alcanzó más de 500 hectáreas.

Colombia contaba con más de 9.000.000 de hectáreas de bosque seco tropical. Cerca de 2.600 especies de plantas conformaban este ecosistema en el país. Por la agricultura, la ganadería, la minería, el desarrollo urbano y el turismo hoy no sobreviven más de 720.000 hectáreas. Más de la mitad están en la región Caribe, en zonas de Cesar y La Guajira que hacen parte de la Sierra.

Aunque la mayoría de los centros poblados utilizan ríos pequeños que nacen en las partes bajas de la montaña, o mayores, en las áreas de páramo, no hay estudios que evidencien una proporción verdadera de aportes hídricos del glaciar a esas fuentes de agua. Sin embargo una foto de la Fuerza Aérea, de enero de 2017, reveló que los glaciares del pico La Reina, con 0,8 kilómetros cuadrados, alimentan la cuenca del Guatapurí, uno de los 30 ríos principales de la Sierra.

Pero las quemas en la Sierra no son un fenómeno nuevo. Todos los años, entre enero y abril, sus bosques arden por cuenta de la tala de relictos de bosque que luego queman en medio de la temporada de sequía. Así preparan la tierra y cultivan, una actividad que termina saliéndose de control por los fuertes vientos de la época.

La Sierra no es una masa continua glaciar. Está conformada por alrededor de 38 masas de hielo independientes de diferente tamaño y relativamente aisladas unas de otras. Esto la hace más vulnerable al derretimiento.

Cerca de medio millón de personas habitan en la Sierra, entre 60.000 indígenas de los grupos (arhuacos o ikas, wiwas, koguis y kankuamos) y cerca de 400.000 campesinos. En una época, cultivaban coca que, en 2004, alcanzó un tope de 1.200 hectáreas. Hoy, el territorio está libre de la hoja. Los habitantes de la Sierra ahora viven de sembrar café, cacao y maíz. Cultivos que, pese a talar y quemar bosques para las parcelas, no representan un riesgo para la sostenibilidad de la zona según Prosierra.

Tras el posconflicto avanzó la frontera agrícola. “Hay que entender que es un espacio habitado desde el año 200 después de Cristo y no un territorio vacío. Sí hay una área donde ha avanzado la frontera agrícola, pero también otras donde el bosque es conservado. Por el lado norte, ya hay un cinturón cafetero bien desarrollado. La palma de aceite ronda algunas áreas, en especial en la zona bananera del Magdalena. Pero en las laderas no hay ningún tipo de cultivo agroindustrial. Así que no la veo como una amenaza”, anota Giraldo.